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Trump Florida’da Biden Michigan’da

17.10.2020 01:50 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım seçimlerinde sonuçları belirleyecek kritik eyaletlerden Florida’da önce Fort Myers kentindeki özel bir etkinlikte ileri yaştaki destekçilerine seslendi. Demokrat rakibi Joe Biden ise seçim kampanyası etkinlikleri için Michigan eyaletindeydi

Trump Florida’da Biden Michigan’da

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım seçimlerinde sonuçları belirleyecek kritik eyaletlerden Florida’da önce Fort Myers kentindeki özel bir etkinlikte ileri yaştaki destekçilerine seslendi. Trump daha sonra Ocala kentinde miting düzenledi. Trump, akşam saatlerinde de Georgia eyaletinde olacak.

Demokrat rakibi Joe Biden ise seçim kampanyası etkinlikleri için Michigan eyaletindeydi. Biden’ın kampanya ekibi, eski Demokrat Başkan Barack Obama’nın haftaya Çarşamba günü Philadelphia’da Biden adına etkinlik düzenleyeceğini açıkladı.

Cumhuriyetçi Başkan Yardımcısı adayı Mike Pence seçim kampanyası için Kuzey Carolina’ya giderken, Demokrat Başkan Yardımcısı adayı Kamala Harris, ekibinden bir kişi Corona virüsüne yakalandığı için seçim kampanyasına verdiği arayı sürdürüyor.

ABD’de yaşlı seçmenler Corona virüsünden en çok etkilenen kesim oldukları için Başkan’ın salgınla mücadele çabalarını da yakından izliyor. ‘‘Yaşlılarımızı Çin virüsünden korumak için var gücümle çalışıyorum’’ diyen Trump, aşı bulunur bulunmaz ilk dozların yaşlılara ulaştırılacağını söyledi.

Trump ayrıca salgında yakınlarını kaybedenlere de taziyelerini ileterek, ‘‘Sevdiklerini kaybeden ve yas tutan her aile için kalbim kırılıyor’’ ifadelerini kullandı; ‘’Üzüntülerini anlıyorum, kayıplarının yasını tutuyorum, acılarını hissediyorum’’ dedi.

Başkan’ın salgınla mücadele biçimini eleştiren Demokrat aday Joe Biden, yaşlı seçmen arasındaki desteğini arttırmış durumda.

Michigan eyaletinin Southfield kentinde bir etkinlikte konuşan Biden sözlerine yine Başkan’ın Corona virüsüyle mücadelesini eleştirerek başladı. Biden, Trump’ın beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcıları kınamamasını da gündeme getirdi. Cumhuriyetçi Parti 2016 yılındaki seçimlerde Michigan eyaletini yüzde 0,23’lük oy farkıyla kazanmıştı.

Reuters haber ajansının Ipsos araştırma şirketi ile birlikte düzenlediği son anket iki adayın Florida’da neredeyse berabere olduklarını ortaya koydu. Florida 29 seçici kurul delegesine sahip olmasıyla ABD seçimlerinin en önemli eyaletlerinden biri.

Öte yandan Trump’ın seçim kampanyası Perşembe akşamı toplanan bağış oranıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Buna göre Trump ve Cumhuriyetçi Parti, Eylül ayında 247 milyon 800 bin dolar bağış topladı. Biden ve Demokrat Parti’nin topladığı bağış miktarıysa 383 milyon dolar.

ABD başkanlık seçimlerinde şimdiden 2 milyon 200 bini Florida’da olmak üzere 22 milyondan fazla seçmen oylarını erken kullandı. Corona virüsü salgını erken oy kullanmaya ilgiyi arttırırken, oylarını seçim gününden önce kullananların sayısının rekor düzeyde olduğu belirtiliyor.

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