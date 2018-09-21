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Trump Ford’a İlk Kez Açıkça Meydan Okudu 

21.09.2018 17:44 | Son Güncelleme

Başkan Donald...

Trump Ford’a İlk Kez Açıkça Meydan Okudu 

Başkan Donald Trump, Anayasa Mahkemesi yargıcı adayı Brett Kavanaugh’yu cinsel saldırıya teşebbüsle suçlayan Christine Blasey Ford’a karşı nispeten itidalli tavrını bozdu ve daha önceki mesajlarında yalnızca “o kadın” diye atıfta bulunduğu Ford’a ilk kez açıkça ismini kullanarak meydan okudu.

Bu sabah konuyla ilgili Twitter mesajları paylaşan Trump, “Dr. Ford’a yönelik saldırı dediği kadar kötü olsaydı, yerel kolluk birimlerine ya kendisi ya da velileri tarafından derhal suç duyurusunda bulunulurdu, bundan hiç şüphem yok. (Ford’dan) Bu dosyalarını göstermesini rica ediyorum, ki bu sayede (olayın) tarih, zaman ve yerini öğrenebiliriz” diye yazdı.

Trump daha önceki mesajlarında California’da profesör olan Ford’un ismini kullanmaktan ya da cinsel saldırı iddiasına şüphe dile getirmekten kaçınıyordu.

Ford, Kavanaugh’yu 36 yıl önce lisedeyken cinsel saldırıya teşebbüsle suçluyor. Kavanaugh suçlamaları reddediyor.

Trump mesajlarında ayrıca, Kavanaugh’nun “radikal solcu politikacıların saldırısı altında” olduğunu öne sürdü. Kavanaugh’nun “kusursuz bir itibara” sahip olduğunu belirten Trump, Demokratların “yanıtları öğrenmek istemediğini, onların tek istediğinin zarar vermek ve süreci geciktirmek olduğunu” savundu. Trump, “Gerçekler (onlar için) önemli değil. (Washington) DC’de her bir gün bunlarla uğraşıyorum” dedi.

Senato Adalet Komisyonu’nun Kavanaugh’la ilgili oylamayı Perşembe günü yapması bekleniyordu ancak Ford’un suçlamalarının kamuoyuna yansıması bunun ertelenmesine neden oldu.

Ford’un gelecek hafta komisyona ifade verip vermeyeceği konusundaki müzakereler devam ediyor. Cumhuriyetçiler onay sürecinin hızlıca tamamlanmasını istiyor ancak Demokratlar Ford’un suçlamalarının iyice araştırılması ve acele edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Psikoloji profesörü olan Christine Blasey Ford’un avukatları, kendisinin Kongre’de ifade vermesinden önce suçlamalarıyla ilgili Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın araştırma yapması çağrısında bulunmuştu. Senato Adalet Komisyonu Başkanı Chuck Grassley ise Pazartesi günü ifade verip vermeyeceği konusunda açıklama yapması için Cuma gününe kadar süre tanımıştı.

Son haberlere göre, avukatı Ford’un “koşulların adil olması ve güvenliğinin teminat altına alınması” halinde Senato komisyonu önünde ifade verebileceğini söyledi. Avukat Adalet Komisyonu yetkilileriyle yaptığı telekonferansta ayrıca, Ford’un tercihinin oturumun Perşembe gününe ertelenmesi yönünde olduğunu ve Kavanaugh ile aynı odada bulunmak istemediğini belirtti.

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