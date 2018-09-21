Trump Ford’a İlk Kez Açıkça Meydan Okudu 

Başkan Donald Trump, Anayasa Mahkemesi yargıcı adayı Brett Kavanaugh’yu cinsel saldırıya teşebbüsle suçlayan Christine Blasey Ford’a karşı nispeten itidalli tavrını bozdu ve daha önceki mesajlarında yalnızca “o kadın” diye atıfta bulunduğu Ford’a ilk kez açıkça ismini kullanarak meydan okudu.

Bu sabah konuyla ilgili Twitter mesajları paylaşan Trump, “Dr. Ford’a yönelik saldırı dediği kadar kötü olsaydı, yerel kolluk birimlerine ya kendisi ya da velileri tarafından derhal suç duyurusunda bulunulurdu, bundan hiç şüphem yok. (Ford’dan) Bu dosyalarını göstermesini rica ediyorum, ki bu sayede (olayın) tarih, zaman ve yerini öğrenebiliriz” diye yazdı.

Trump daha önceki mesajlarında California’da profesör olan Ford’un ismini kullanmaktan ya da cinsel saldırı iddiasına şüphe dile getirmekten kaçınıyordu.

Ford, Kavanaugh’yu 36 yıl önce lisedeyken cinsel saldırıya teşebbüsle suçluyor. Kavanaugh suçlamaları reddediyor.

Trump mesajlarında ayrıca, Kavanaugh’nun “radikal solcu politikacıların saldırısı altında” olduğunu öne sürdü. Kavanaugh’nun “kusursuz bir itibara” sahip olduğunu belirten Trump, Demokratların “yanıtları öğrenmek istemediğini, onların tek istediğinin zarar vermek ve süreci geciktirmek olduğunu” savundu. Trump, “Gerçekler (onlar için) önemli değil. (Washington) DC’de her bir gün bunlarla uğraşıyorum” dedi.