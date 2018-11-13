Trump Fransa ve Macron'u Hedef Aldı

Başkan Donald Trump Fransa ziyareti dönüşünde Twitter üzerinden mesajlarına devam ediyor. Trump bugünkü mesajlarında da yine Fransa’yı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u hedef aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Birinci Dünya Savaşı’nın 100. yıldönümü vesilesiyle liderleri ağırlamadan önce yaptığı açıklamada Avrupa’nın kendi ordusunu kurması gerektiğini söylemişti. Trump önce Macron’un bu açıklamasına atıfta bulundu ve tarihe gönderme yaptı. Başkan Trump mesajında, “Macron Avrupa’nın Amerika, Çin ve Rusya’ya karşı korunması için kendi ordusunu kurmasını öneriyor. Ama Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’nda savaşan Almanya’ydı. Fransa için o iş nasıl sonuçlandı acaba? Amerika gelmeden önce Paris’te Almanca öğrenmeye başlamışlardı” diye yazdı. Trump Fransa'yla ticarete de değindi, şarap örneği üzerinden Fransa’nın Amerika’ya uyguladığı gümrük vergisini eleştirdi: “Fransa mükemmel şarap üretiyor ama Amerika da. Sorun Fransa’nın Amerika’nın şaraplarını Fransa’ya satmasını zorlaştırması ve çok fazla gümrük vergisi uygulaması. Amerika ise Fransız şaraplarına az vergi uyguluyor. Adil değil, bu durum değişmeli.”

Başkan Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u da hedef alarak, Fransız lidere ülkesinde halk desteğinin düştüğünü, Fransa’da işsizlik oranının da yüzde 10 olduğunu savundu. Macron liderleri ağırlarken yaptığı konuşmada üstü kapalı olarak Trump’ın “Önce Amerika” söylemini eleştirmiş, “Milliyetçilik vatanseverliğe ihanettir” demişti. Kendisini milliyetçi olarak tanımlayan Trump, Macron için “Konuyu değiştirmeye çalışıyordu. Bu arada Fransa’dan daha çok milliyetçi bir ülke de yok. Kendileriyle haklı olarak gurur duyan bir halk” mesajını paylaştı. Sonrasında kendi seçim kampanyası sloganı olan “Make America Great Again” (Amerika'yı yeniden büyük yap) sloganını büyük harflerle “MAKE FRANCE GREAT AGAIN” (Fransa'yı yeniden büyük yap) şeklinde paylaştı. Başkan Trump’ın Fransa ziyaretinde Amerikan askerlerinin de yattığı askeri mezarlığa hava koşullarından dolayı gitmemesi eleştirilmişti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamalarda helikopterin hava koşullarından dolayı kalkamayacağı, kara yoluyla gidilirse de trafiğin kapatılması gerekeceğinden böyle bir yolun tercih edilmediği açıklamaları yapılmıştı.