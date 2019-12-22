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Trump füze anlaşmazlığını çözmek için Putin'e mektup yolladı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.12.2019 17:13 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, füze anlaşmazlıklarını çözmek için ABD Başkanı Trump’ın, Putin’e kısa bir mektup gönderdiğini söyledi.

Trump füze anlaşmazlığını çözmek için Putin'e mektup yolladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iki ülke arasındaki füze anlaşmazlığını çözmek için kısa bir mektup gönderdiğini açıkladı.

Lavrov mektubun Putin'in orta ve kısa menzilli füze yerleştirme moratoryumu uygulama önerisine yanıt niteliğinde olduğunu söyledi.

Putin daha önce Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) hükümleri uyarınca Avrupa'da orta menzilli füze konuşlandırmayı askıya alma önerisinde bulunmuş ancak bu öneri NATO tarafından eylül ayında reddedilmişti. NATO Sözcüsü Oana Lungescu "Rusya SSC-8 sistemini kanıtlanabilir bir biçimde imha etmediği müddetçe konuşlandırmaların moratoryumu gerçek bir teklif değildir" demişti.

Washington, Moskova'nın gizlice SSC-8 sistemi geliştirmesinin anlaşmanın ihlali anlamına geldiği gerekçesiyle INF anlaşmasından ağustos ayında çekilmişti. Moskova ise karadan atılabilen seyir füzesinin anlaşmayla uyumlu olduğunu savunuyor.

"Kuzey Akım 2 ve Türk Akımı hayata geçecek"

Lavrov, Trump'ın cuma akşamı imzaladığı ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesine katılan firmalara yaptırım öngören yasaya ilişkin de açıklamalar yaptı. Lavrov Kuzey Akım 2 ve Türk Akımı doğalgaz boru hattı projelerinin ABD yaptırımlarına karşın hayata geçeceğini söyledi. Rus bakan, ABD'nin yaptırımlarına da yanıt vereceklerini söyledi.

Reuters / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

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