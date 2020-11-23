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  4. Trump, G-20 zirvesi sırasında golf oynamaya gitti

Trump, G-20 zirvesi sırasında golf oynamaya gitti

23.11.2020 14:25 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in dönem başkanlığında gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi sırasında ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump, golf oynamayı tercih etti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in dönem başkanlığında gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi bu yıl koronavirüs nedeniyle video konferans şeklinde düzenleniyor.

İki gün süren zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel, Çin Devlet Başkanı Şi Jingping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fansa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta gelmek üzere G20 üyesi 19 ülke ile Avrupa Birliği temsilcileri katıldı.

Zirvenin başlamasının ardından ABD'nin 45'inci Başkanı Donald Trump Beyaz Saray Durum Odası'ndan konferansa katıldı ancak, liderlerin ABD'deki başkanlık seçimleri ile ilgili konuşmasının ardından Trump'ın toplantıdan ayrıldığı ifade edildi.

LİDERLER KONUŞURKEN, TRUMP GOLF OYNADI

ABD medyası Trump'ın izini sürdü. Trump'ın başkent Washington DC dışındaki golf kulübünü ziyaret etmek için Beyaz Saray'dan ayrılarak, golf kulübünde golf oynadığı ortaya çıktı.

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