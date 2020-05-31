HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump G-7 Zirvesini Erteledi

Trump G-7 Zirvesini Erteledi

31.05.2020 06:53 | Son Güncelleme

Florida’dan dönüşünde Başkanlık uçağı Air Force One’da gazetecilere açıklama yapan Trump, normalde Haziran sonunda planlanan G-7 zirvesini Eylül ya da daha geç bir tarihte düzenlemek ve katılımcı listesine Avustralya, Rusya, Güney Kore ve Hindistan’ı da eklemek istediğini belirtti

Trump G-7 Zirvesini Erteledi

Başkan Donald Trump, Haziran sonunda ev sahipliği yapmayı planladığı G-7 zirvesini erteleyeceğini açıkladı.

Florida’dan dönüşünde Başkanlık uçağı Air Force One’da gazetecilere açıklama yapan Trump, zirveyi Eylül ya da daha geç bir tarihte düzenlemek ve katılımcı listesine Avustralya, Rusya, Güney Kore ve Hindistan’ı da eklemek istediğini belirtti.

Trump, G-7’nin bu haliyle ‘’modası geçmiş’’ bir yapıda olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Trump, ‘’Erteliyorum çünkü G-7’nin dünyada olup bitenleri düzgün biçimde temsil ettiğini hissetmiyorum’’ ifadesini kullandı.

Trump’ın ilave ülkelerin zirveye davet edilmesiyle G-7’yi kalıcı olarak genişletmeyi mi düşünüp düşünmediği net değil.

Rusya 2014 yılında Kırım’ı ilhakının ardından G-8’den ihraç edilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler! Sebebi ise...Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler! Sebebi ise...
Crew Dragon kapsülü hakkında merak edilenlerCrew Dragon kapsülü hakkında merak edilenler
Norveç'ten, dünya devine tarihi ayar: 'ABD gibi sağlık sistemi kötü ülkelerde...' Norveç'ten, dünya devine tarihi ayar: 'ABD gibi sağlık sistemi kötü ülkelerde...'

En Çok Okunan Haberler

Tarihi fırlatmanın ardından Trump'tan çarpıcı sözler

Tarihi fırlatmanın ardından Trump'tan çarpıcı sözler

İçişleri Bakanlığı'ndan 'seyahat kısıtlaması' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'seyahat kısıtlaması' genelgesi

'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' demişti! Açıklama geldi

'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' demişti! Açıklama geldi

Resti çekti: Ya o gider ya da ben giderim!

Resti çekti: Ya o gider ya da ben giderim!

SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği fırlatıldı

SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği fırlatıldı

Ülke yangın yerine döndü! Trump'tan "ordu göreve hazır" mesajı

Ülke yangın yerine döndü! Trump'tan "ordu göreve hazır" mesajı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

ABD o uçakların fotoğraflarını yayınladı! Rusya'dan jet yanıt

ABD o uçakların fotoğraflarını yayınladı! Rusya'dan jet yanıt

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Diğer Haberler
Trump, G7 Liderler Zirvesi'ni ertelediklerini açıkladı

Trump, G7 Liderler Zirvesi'ni ertelediklerini açıkladı

Tarihi fırlatmanın ardından Trump'tan çarpıcı sözler: Bu asla olmamalıydı

Tarihi fırlatmanın ardından Trump'tan çarpıcı sözler

Koronavirüsten ölenlerin sayısı dünya genelinde 370 bini geçti

Koronavirüsten ölenlerin sayısı dünya genelinde 370 bini geçti

SpaceX'in geliştirdiği Crew Dragon kapsülü hakkında merak edilenler

Crew Dragon kapsülü hakkında merak edilenler

SpaceX'in ilk insanlı uçuşu başarıyla gerçekleşti! Uzay tarihinde bir ilk

SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği fırlatıldı

Koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2,7 milyonu geçti

Koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 2,7 milyonu geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.