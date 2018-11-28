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Trump, G20'de Putin'le yapacağı görüşmeyi iptal edebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 03:55 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - “Ulusal Güvenlik Kurulunun (Rusya -Ukrayna gerginliği hakkında) vereceği rapora göre hareket edeceğim. Belki de (Putin ile) bu görüşme gerçekleşmeyecek" - “(Cemal Kaşıkçı cinayeti) Bin Selman reddediyor, çevresindeki insanlar reddediyor. CIA de onaylayarak onun yaptığını söylemedi. CIA ‘o yapmadı’ da demedi" - “Orta Doğu'da kalacak mıyız? Bir sebebi İsrail. Orada bulunmamızda petrolün önemi azalıyor. Çünkü şu anda eskisine göre üretimi artırdık. Bu da artık orada olmamıza gerek kalmadığı anlamına geliyor”

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğin ardından Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yapacağı görüşmeyi iptal edebileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Washington Post gazetesine verdiği özel mülakatta, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ilişkin ABD Ulusal Güvenlik Kurulundan “tam rapor” beklediğini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Putin’le Arjantin’de görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin kararı bu rapor sonrasında vereceğine dikkati çeken Trump, “Bu rapora göre hareket edeceğim. Belki de bu toplantı gerçekleşmeyecek.” dedi.

Trump, Rusya'nın Ukrayna savaş gemilerine ateş açmasına değinerek, “Gerginlikten hoşlanmıyorum. Böyle bir gerginliğin yaşanmasını hiç istemiyorum.” ifadesini kullandı.

- Kaşıkçı cinayeti

Bir soru üzerine İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunu da değinen Trump, ABD İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın bu cinayette rolü olduğunu söylemediğini iddia etti.

Bin Selman’ın kendisine yönelik iddiaları “defalarca reddettiğini” dile getiren Trump, Riyad ve Washington arasındaki ilişkilerin devam edeceği yönündeki kararının değişmediğini söyledi.

Trump, “Belki yaptı, belki de yapmadı.” ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

“Fakat bin Selman reddediyor, çevresindeki insanlar reddediyor. CIA de onaylayarak onun yaptığını söylemedi. CIA ‘o yapmadı’ da demedi, fakat O'nun yaptığını onaylayarak söylemedi.”

- “Orta Doğu’da kalmamızın bir sebebi Israil”

Trump, Orta Doğu’da bulunan ABD birliklerine ilişkin soruya da yanıt verdi. “Dünya’nın bu bölgesinde kalacak mıyız? Bir sebebi İsrail.” ifadelerini kullanan Trump, petrol fiyatlarının düştüğüne dikkati çekti. Trump, “Orada bulunmamızda petrolün önemi azalıyor. Çünkü şu anda eskisine göre üretimi artırdık. Bu da artık orada olmamıza gerek kalmadığı anlamına geliyor.” dedi.

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abd başkanı donald trump Cemal Kaşıkçı Devlet Başkanı Vladimir Putin Muhammed bin Selman Rusya

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