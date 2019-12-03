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Trump: "G7 Zirvesini Camp David'de yapacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 20:29 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "(Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı) Adam Schiff'ten hiçbir şey öğrenmedim. Onun manyak olduğunu düşünüyorum. O meczup bir insan. Onun birçok kompleks ile büyüdüğünü düşünüyorum. Çok hasta bir adam"

LONDRA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, bir sonraki G7 Liderler Zirvesi'nin Maryland'deki Camp David'de yapılacağını duyurdu.

Trump, Londra'daki NATO Liderler Zirvesi öncesi Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya geldi.

ABD'de 10-12 Haziran 2020'de düzenlenecek G7 Zirvesine ev sahipliği yapacak yer hakkında açıklamada bulunan Trump, "G7 Zirvesini Camp David'de yapacağız." dedi.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğünü vekaleten yürüten Mick Mulvaney, ekim ayındaki bir basın toplantısında, G7 Zirvesi'nin Trump'ın Miami'deki otelinde yapılacağını bildirmişti.

Söz konusu karar, Amerikan kamuoyunda ve medyasında geniş yankı bulmuş ve etik kurallara uymadığı iddiasıyla tartışılmıştı.

Trump daha sonra, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, medyanın ve Demokratların, bu konunun gereksiz yere fazlasıyla üstüne gittiğini savunarak, "Artık Miami'deki Trump National Doral'ı 2020'de yapılacak G-7 Zirvesi için düşünmüyoruz. Camp David de dahil derhal yeni yerler aramaya başladık." ifadesini kullanmıştı.

- Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesine "manyak" tanımlaması

Trump, Trudeau ile yaptığı görüşmede, ABD'de hakkında devam eden azil soruşturmasına ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff hakkındaki bir soruya Trump, "Adam Schiff'ten hiçbir şey öğrenmedim. Onun manyak olduğunu düşünüyorum. O meczup bir insan. Onun birçok kompleks ile büyüdüğünü düşünüyorum. Çok hasta bir adam." diye konuştu.

Demokratların azil soruşturmasını "rezillik" olarak nitelendiren Trump, "Bence Demokratlar kendilerinden utanmalı." diye konuştu.

- Trump'a yönelik azil soruşturması

Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlamış, Ukrayna'ya yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de yapılan oylama ile azil soruşturmasının usullerini oylamış ve kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ndeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı.

Trump, ilk günden bu yana azil soruşturmasını, "Rusya soruşturmasında umduklarını bulamayan Demokratların bir cadı avı" olarak nitelendirerek, suçsuz olduğunu savunuyor.

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abd başkanı donald trump G-7 Temsilciler Meclisi

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