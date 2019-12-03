Trump: "G7 Zirvesini Camp David'de yapacağız"

Trump daha sonra, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, medyanın ve Demokratların, bu konunun gereksiz yere fazlasıyla üstüne gittiğini savunarak, "Artık Miami'deki Trump National Doral'ı 2020'de yapılacak G-7 Zirvesi için düşünmüyoruz. Camp David de dahil derhal yeni yerler aramaya başladık." ifadesini kullanmıştı.

- Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesine "manyak" tanımlaması

Trump, Trudeau ile yaptığı görüşmede, ABD'de hakkında devam eden azil soruşturmasına ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff hakkındaki bir soruya Trump, "Adam Schiff'ten hiçbir şey öğrenmedim. Onun manyak olduğunu düşünüyorum. O meczup bir insan. Onun birçok kompleks ile büyüdüğünü düşünüyorum. Çok hasta bir adam." diye konuştu.

Demokratların azil soruşturmasını "rezillik" olarak nitelendiren Trump, "Bence Demokratlar kendilerinden utanmalı." diye konuştu.

- Trump'a yönelik azil soruşturması

Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.