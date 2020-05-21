Trump: “G7 Zirvesini Yüz Yüze Yapabilirim”

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en büyük yedi ekonomisinden oluşan G7 ülkelerinin liderleriyle “yüz yüze zirve” seçeneğini değerlendirdiğini belirtti. Trump, böyle bir adımın herkes için “normale dönüşün işareti” olacağını söyledi. Başkan Trump G7 liderler zirvesini başkent Washington’a komşu Maryland eyaletindeki Camp David’de 10-12 Haziran’da düzenlemeyi planlamış ancak Corona virüsü salgını yüzünden toplantıyı iptal ettiğini, liderlerin video konferans yöntemiyle görüşeceğini açıklamıştı. Salgının yavaşlatılması amacıyla alınan tedbirlerin gevşetilmeye başlamasıyla ABD ekonomisinde çarkların yeniden dönmeye başlaması için bastıran Trump “yüz yüze G7 toplantısı” olasılığını Twitter’dan paylaştığı bir mesajda gündeme getirdi. Trump, “Ülkemizin Dönüşü Muhteşem olacağına göre, G7’yi aynı ya da ona yakın bir tarihte Washington DC’de efsanevi Camp David’de düzenlemeyi değerlendiriyorum. Diğer üyeler de DÖNÜŞE başlıyor. Herkes için harika bir işaret olur- normalleşme!” diye yazdı.

G7 liderlerinin katılacağı böyle bir toplantının nasıl bu kadar kısa sürede organize edilebileceği ise bilinmiyor. Beyaz Saray’ın zirve için başlattığı resmi hazırlıklar iki ay önce durdurulmuştu. Trump yönetimi de G7 ülkelerinden dördünün bulunduğu Avrupa’dan ABD’ye seyahate kısıtlama getirmişti. Bu hafta başında ABD ve Kanada, iki ülke arasındaki kara sınırının 21 Haziran’a kadar zorunlu olmayan seyahatlere kapalı kalması konusunda anlaştı. Başkent Washington’da “evde kal” tedbirleri 8 Haziran’a kadar yürürlükte. Başkente komşu Maryland eyaleti ise geçtiğimiz hafta tedbirleri gevşetmeye başladı. G7 üye ülkelerinin her biri salgın tedbirlerinin ardından normalleşmenin farklı aşamalarında. “Yüz yüze G7 zirvesi Macron’la görüşmede gündeme geldi” Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisine göre, Trump G7 liderler zirvesinin Beyaz Saray’da ya da Camp David’de Haziran ayı sonlarına doğru yapılması seçeneğini ciddi şekilde değerlendiriyor. Konunun Trump’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Çarşamba sabahı yaptığı telefon görüşmesinde gündeme geldiği belirtiliyor.

“Heyetlerdeki yetkili sayısı minimumda tutulabilir” Zirvenin gerçekleşmesi halinde, ABD’nin heyetlerdeki yetkili sayısının minimumda tutulmasını talep etmesi ve lider eşleri için düzenlenen programların kapsamını daraltması ihtimali bulunuyor. Yetkiliye göre, üst düzey toplantıya hazırlık yapılabilmesi amacıyla önümüzdeki günlerde konuyla ilgili nihai bir kararın verilmesi gerekecek. Kanada Başbakanı: “İlginç bir fikir” Kanada Başbakanı Justin Trudeau yüz yüze zirve yapılmasının ilginç bir fikir olacağını söyledi ancak liderlerin daha fazla ayrıntıya ihtiyacı olduğunu da ekledi. Kanada Başbakanı, G7 liderlerinin salgın ve ekonomik faaliyetlerin yeniden tesisi konusunda istişarelerde bulunmak üzere Haziran ayında görüşmelerinin önemli olduğunu belirtti. Trudeau, “Liderler olarak görüşmeleri devam ettirmek zorundayız. İster sanal ortamda ister yüz yüze. G7 ev sahibi olarak ABD’nin hangi tedbirlerin uygulanmasını önerdiğine, uzmanların ne gibi tavsiyelerde bulunduğuna bakacağız” ifadelerini kullandı.