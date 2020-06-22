Trump gaf yaptı, Beyaz Saray düzeltti: Şaka yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Mart ayından bu yana ara verdiği seçim mitinglerine yeniden başladı. Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde bulunan 19 bin kişilik kapalı spor salonunda destekçilerine seslendi. Mitingde sosyal mesafe kuralı uygulanmazken, katılımcıların da genellikle maske takmadığı gözlemlendi. Başkan Trump miting konuşmasında ülke genelinde bazı eyaletlerde artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına yönelik yaptığı açıklamada, "Bu kadar çok test yaptığınızda daha fazla vaka bulacaksınız. Bu yüzden yetkililere, testleri yavaşlatmaları gerektiğini söyledim" dedi. Trump, ABD'nin 25 milyon test yaptığını ve test sayısında diğer ülkelerden önde olduklarını belirtti. 'TESTLERDE DÜNYAYA LİDERLİK EDİYORUZ' Tepkilerin ardından bir Beyaz Saray yetkilisi ise Başkan Trump'ın koronavirüs testlerini yavaşlatma çağrısı hakkında şaka yaptığını ifade etti. Yetkili, "Açıkçası şaka yapıyordu. Testlerde dünyaya liderlik ediyoruz ve 25 milyon test yaptık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Johns Hopkins Üniversitesi tarafından geçtiğimiz Salı gününe kadar yer alan verilere göre Alabama, Arizona, California, Florida, Nevada, Kuzey Carolina, Oklahoma, Oregon, Güney Carolina ve Teksas eyaletlerinde salgının baş göstermesinden bu yana son 1 haftada günlük en yüksek vaka sayıları kayda geçmişti. Bu arada miting alanının beklenenin aksine boş kalmasında TikTok kullanıcıları ve K-Pop dinleyicilerinin parmağı olduğu sanılıyor. Polisin, siyah George Floyd'un öldürülmesi sonrası başlayan protestolarda 'yasadışı görüntülerin kendilerine yollanması' çağrısına K-Pop videoları yollayarak yanıt veren ve 'Black Lives Matter' (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketine bağışta bulunan K-Pop dinleyicileri bu kez de Trump'ın mitingini hedef aldı. Trump'ın seçin kampanyasını yürüten Brad Parscale, 19 bin kişilik spor salonundaki miting için 1 milyondan fazla rezervasyon aldıklarını söylemişti ancak koltukların boş kalması durumun böyle olmadığını gösterdi. Kampanya sözcülerinden Tim Murtaugh, katılımcıların protestocular yüzünden salona gelemediğini söylese de mitingi takip eden gazeteciler salon dışında çok az protesto gösterisi olduğunu aktardı.

ABD basının aktardığına göre göre boş koltukların müsebbibi TikTok kullanıcıları ve K-Pop dinleyicileriydi. Miting için internet üzerinden bedava kayıt yapılabileceğinin açıklanması üzerine K-Pop dinleyicileri Twitter üzerinden örgütlendi, miting için yüzlerce kayıt yaptırdı. Bu 'trolleme' akımı, TikTok'ta da devam edince kayıt sayısı iyice arttı. Ancak bu kişilerin hiçbiri mitinge gitmeyince Trump boş koltuklara konuşmuş oldu. Kampanyaya katılanlardan 26 yaşındaki YouTuber Elijaj Daniel, söz konusu "Kayıt yaptırın ama gitmeyin" çağrılı videolarını 24 ila 48 saat içinde sildiklerini çünkü organizatörlerin durumu fark etmesini istemediklerini söyledi. Ancak koltukların boş kaldığı mitingin ardından yine sosyal medyada 'zafer ilan edildi.' Trump'ın kampanya sorumlusu Parscale'ın 800 binin üzerinde bilet alındığını söylediği paylaşımını retweet eden siyaset stratejisti Steve Schmidt “16 yaşındaki kızım ve Utah’taki arkadaşlarının yüzlerce bileti var. Amerika’nın gençleri tarafından kandırıldınız” ifadelerini kullandı.