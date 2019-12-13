Trump Gelecek Hafta Azledilebilir

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, azil soruşturması kapsamında Başkan Donald Trump’a yöneltilen “görevi suistimal” ve “Kongre’nin soruşturmasını engelleme” suçlamalarını kabul etti ve bu iki maddeyi oylanmak üzere Temsilciler Meclisi genel kuruluna sundu.

Azil gerekçelerini içeren maddelerin Temsilciler Meclisi genel kurulunda gelecek hafta oylanması bekleniyor ve orada da geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Yani Trump bir sürpriz olmazsa Amerikan tarihinde azledilen üçüncü başkan olacak.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nda oylamada üyeler partileri çizgisinde oy kullandı.

Haftaya ne bekleniyor?

Azil süreci Temsilciler Meclisi’ndeki aşamanın tamamlanmasının ardından süreçte mahkeme vazifesi görecek yani Trump’ın görevden alınıp alınmamasında son sözü söyleyecek olan Senato’ya taşınacak. Noel ve Yılbaşı tatilinin ardından 2010’nin ilk günlerinde Senato’daki azil yargılamasının başlaması bekleniyor.

Ancak Cumhuriyetçiler’in çoğunluğu oluşturduğu 100 üyeli Senato’daki mevcut tablo, 53 Cumhuriyetçi, 45 Demokrat iki de bağımsız üye şeklinde. Azil kararının çıkması için salt değil, üçte ikilik bir çoğunluk gerekiyor. Yani mevcut yapıya bakıldığında Senato’da Trump’ın azledilmesi ihtimali güç görünüyor.

