HABER

Trump Gelecek Hafta Azledilebilir

13.12.2019 19:07 | Son Güncelleme

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, azil soruşturması kapsamında Başkan Donald Trump’a yöneltilen “görevi suistimal” ve “Kongre’nin soruşturmasını engelleme” suçlamalarını kabul etti.

Trump Gelecek Hafta Azledilebilir

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, azil soruşturması kapsamında Başkan Donald Trump’a yöneltilen “görevi suistimal” ve “Kongre’nin soruşturmasını engelleme” suçlamalarını kabul etti ve bu iki maddeyi oylanmak üzere Temsilciler Meclisi genel kuruluna sundu.

Azil gerekçelerini içeren maddelerin Temsilciler Meclisi genel kurulunda gelecek hafta oylanması bekleniyor ve orada da geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Yani Trump bir sürpriz olmazsa Amerikan tarihinde azledilen üçüncü başkan olacak.
Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nda oylamada üyeler partileri çizgisinde oy kullandı.

Haftaya ne bekleniyor?

Azil süreci Temsilciler Meclisi’ndeki aşamanın tamamlanmasının ardından süreçte mahkeme vazifesi görecek yani Trump’ın görevden alınıp alınmamasında son sözü söyleyecek olan Senato’ya taşınacak. Noel ve Yılbaşı tatilinin ardından 2010’nin ilk günlerinde Senato’daki azil yargılamasının başlaması bekleniyor.

Ancak Cumhuriyetçiler’in çoğunluğu oluşturduğu 100 üyeli Senato’daki mevcut tablo, 53 Cumhuriyetçi, 45 Demokrat iki de bağımsız üye şeklinde. Azil kararının çıkması için salt değil, üçte ikilik bir çoğunluk gerekiyor. Yani mevcut yapıya bakıldığında Senato’da Trump’ın azledilmesi ihtimali güç görünüyor.

Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey
Adalet Komitesi, Trump’a yönelik iki azil maddesini de onayladıAdalet Komitesi, Trump’a yönelik iki azil maddesini de onayladı
İngiltere seçimleri: İskoçya yeniden bağımsızlık referandumuna gider mi?İngiltere seçimleri: İskoçya yeniden bağımsızlık referandumuna gider mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Ben oturmak için seçilmedim

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Ben oturmak için seçilmedim

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

Artık kredi kartı kullanılabilecek!

Artık kredi kartı kullanılabilecek!

Adnan Oktar davasında flaş tahliye kararları!

Adnan Oktar davasında flaş tahliye kararları!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Resmen onaylandı

Trump'a büyük şok! Resmen onaylandı

Cezayir’de cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi belli oldu!

Cezayir’de cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi belli oldu!

İngiltere seçimleri: İşçi Partisi'nin tarihi yenilgisi

İngiltere seçimleri: İşçi Partisi'nin tarihi yenilgisi

Lübnan'da sular durulmuyor! Şirket bastılar

Lübnan'da sular durulmuyor! Şirket bastılar

Almanya'da patlama: 25 yaralı

Almanya'da patlama: 25 yaralı

Rum yönetimi, Berilsu’nun ödülünü almasını engelledi

Rum yönetimi, Berilsu’nun ödülünü almasını engelledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.