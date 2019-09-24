Trump: Gelecek küreselleşmecilerin değil ulusalcıların olacak

Tüm dünya devletlerini İran’ın karşısında yer almaya çağıran Trump, Tahran’ı “kana susamışlıkla” suçladı.ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine seslenerek dış politika, ekonomi ve dünya düzeniyle ilgili mesajlar verdi. Trump, İran’a karşı hareket etmenin tüm devletlerin ödevi olduğunu savunarak "sorumluluk sahibi hiçbir hükümet İran'ın kana susamışlığına destek veremez” dedi.

ABD'nin İran'a en üst düzey yaptırımları devreye soktuğunu belirten Trump, İran'ın “tehditkar davranışları devam ettiği sürece” yaptırımların kaldırılmayacağını, aksine daha da sıkılaştırılacağını söyledi. ABD Başkanı, "İran liderlerinin kendi yarattıkları sorunlar için kırk yıldır başkalarına saldırdığı” suçlamasında da bulundu. Trump, karşıt değil partner aradıklarını da vurguladı ve ABD'nin çatışmadan yana olmadığı mesajını verdi.

Liderlere nasihat: Önce kendi ülkeniz!

"Önce Amerika” sloganıyla 2017 yılında göreve gelen Trump, diğer ülkelerin liderlerine de benzer bir tutum benimsemeleri çağrısı yaptı. Zeki liderlerin kendi ülkelerinin ve halklarının geleceğine öncelik verdiğini belirten Trump, "Gelecek küreselleşmecilerin değil, vatandaşlarını koruyup komşularına saygı gösterenlerin olacaktır” dedi.