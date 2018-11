Trump: Bana gençken Elvis derlerdi

Trump, Rock'n Roll'un kralı olarak bilinen Elvis Presley'nin doğum yeri Tupelo'da Cumhuriyetçi Senatör Cindy Hyde-Smith'in Demokrat Senatör Mike Espy'e karşı olan kampanyasını desteklemek için miting düzenledi.

Havalimanında kendisini bekleyen kalabalığa konuşan Trump, gençliğinde, Elvis Presley'e benzetildiğini söyledi.

"I don't want to sound conceited, 'cos I'm not, but they say I used to look like Elvis when I was young."- @realDonaldTrump



This can't be real life.#tupelo #mississippi #trump #hydesmith #republican #campaign pic.twitter.com/Bn8IrJplmu