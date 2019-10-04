Trump: 'Gerçek Haber Aktarmak İçin Kendi Medya Kuruluşumuz Olmalı'

Hakkında azil soruşturması başlatılan ABD Başkanı Donald Trump Perşembe günü yaptığı bir konuşmada bir kez daha “yalan habercilikle” suçladığı CNN televizyonunu hedef aldı. ABD’nin, medya devine uluslararası alanda rakip olabilecek “kendi televizyon kanalını” kurması gerektiğini söyledi.

Başkan Trump Florida’da yaptığı konuşmada bütçesi ABD Kongresi’nden gelen ve dünya çapında her hafta 275 milyon kişiye haberleriyle ulaşan Voice of America ve Radio Free Europe’tan da geçmiş zamanda söz etti.

Daha önce sıklıkla hedef aldığı CNN’e bir kez daha yüklenen Trump, “Radio Free Europe ve Voice of America’mız vardı. Bunları ülkemizi güçlendirmek için kurduk ama çok iyi gitmiyor” ifadelerini kullandı. Trump, “Kendi medya kuruluşumuzu kurmalı ve gerçek haberler vermeliyiz. CNN o kadar kötü ki. Ülkemiz için çok kötü” şeklinde konuştu.

Başkan Trump’ın iki medya kuruluşu hakkında neden geçmiş zamanlı ifade kullandığı net değil. VOA Byeaz Saray muhabirleri düzenli olarak Başkan’a ABD dış politikası konusunda sorular yöneltiyor. Başkan Trump’ın bu konuşmasından saatler önce VOA Beyaz Saray muhabiri Taleban’la barış görüşmeleri konusunda Trump’a bir soru yöneltmişti.