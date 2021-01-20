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  4. Trump giderayak BAE'ye F-35 satışına onay verdi

Trump giderayak BAE'ye F-35 satışına onay verdi

20.01.2021 21:39 | Son Güncelleme:
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Trump giderayak BAE'ye F-35 satışına onay verdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, görevinin son gönünde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 tipi savaş uçağı satışına onay veren bir anlaşma imzaladığı belirtildi.

Reuters'ın ABD ve BAE anlaşmasından haberdar olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın Abu Dabi yönetimine 50 adet F-35 tipi savaş uçağı ile 18 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın satışına onay verdiği ifade edildi.

BIDEN ANLAŞMAYI GÖZDEN GEÇİRECEK

Göreve bugün başlayan ABD Başkanı Joe Biden ise söz konusu anlaşmayı gözden geçireceğini söyledi.

F-35 savaş uçağı üretimine koronavirüs engeli!F-35 savaş uçağı üretimine koronavirüs engeli!

ABD'nin Orta Doğu'daki önemli müttefiklerinden olan BAE, uzun bir süredir Washington'dan F-35 satın almak istiyordu.

BAE'nin bu talebinin önü, İsrail ile ilişkilerini Kasım 2020'de bir anlaşma ile normalleştirmesinin ardından açılmıştı. (AA)

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