Trump: Ginsburg'un Koltuğu "Vakit Kaybetmeden" Dolmalı

Amerika Başkanı Donald Trump Senato’ya, Cuma akşamı hayatını kaybeden Anayasa Mahkemesi yargıcı Ruth Ginsburg’un yerine belirleyeceği adayı vakit kaybetmeden değerlendirmesi çağrısında bulundu.

Trump, Cumartesi günü Twitter’da paylaştığı mesajda bu güçlü ve önemli konuma seçmenler için karar vermek üzere getirildiklerini, Anayasa Mahkemesi yargıçlarının seçiminin de en önemli görevlerden biri olduğunu ve bu yükümlülüğün gecikmeden yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Trump'ın bu açıklamayı, Demokrat cepheden yükselen yeni Anayasa Mahkemesi yargıcının atamasının seçim ve başkanlık yemin töreni sonrasına bırakılması çağrısı sonrası yaptı.

Amerika'da Başkanı'nın bu açıklaması, 20 Ocak'taki yemin törenine kadar Ginsburg'tan boşalan koltuk için Senato'ya aday önereceği anlamına geliyor. Senato'da onaylanması halinde Trump ilk görev döneminde üçüncü kez Anayasa Mahkemesi yargıcı atamış olacak.

Anayasa Mahkemesi yargıçlarının görev süresi ömür boyu sürüyor. 9 üyeli Anayasa Mahkemesi üyelerinin beşi Cumhuriyetçi Partili başkanların, üçü ise Demokrat Partili başkanların atadığı isimler. Yani Trump'ın atayacağı ve Senato'nun onaylayacağı yeni bir isim mahkemedeki muhafazakar- liberal görüşlü yargıç dengesini uzun süreliğine değiştirebilir.

