HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump gitti ama tartışma bitmedi! 'Bunun adı siyasal intikamdır'

Trump gitti ama tartışma bitmedi! 'Bunun adı siyasal intikamdır'

27.01.2021 02:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trump gitti ama tartışma bitmedi! 'Bunun adı siyasal intikamdır'

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak'taki Kongre baskını nedeniyle "isyana teşvik" suçlamasıyla yargılanacağı Senatoda "görevi sona ermiş bir başkanın azil yargılamasının anayasal olup olmadığı" tartışılıyor.

8 Şubat haftasında başlaması beklenen Trump'ın azil yargılamasına hazırlanan ABD Senatosu, azil sürecine ilişkin kuralların belirlenmesi gündemiyle toplandı.

Trump'ın azil yargılamasına ilişkin tartışmaların damga vurduğu Senato Genel Kurulundaki oturumda, Cumhuriyetçi Kentucky Senatörü Rand Paul'ün konuşması gündem oldu.

"BUNUN ADI SİYASAL İNTİKAMDIR"

Paul, "Anayasamız bu konuda açıktır ancak görevdeki bir başkan için azil yargılaması ve oylaması yapılabilir. Halbuki Demokratlar görevi sona ermiş olan bir kişiyi yargılamak istiyor. Bunun adı siyasal intikamdır. Bu mahkeme bir tiyatrodur." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın azil istemiyle yargılanmasının anayasal olmadığını savunan Paul, kendisi gibi düşünen Cumhuriyetçi senatörlerle bu konudaki çabalarını sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.

Konuşmanın ardından Paul'ün sunduğu "Trump'ın azil yargılamasının anayasal olmadığına" ilişkin tasarı ise 45 evet oyuna karşı 55 hayır oyu ile reddedildi. 50 sandalyeye sahip olan Demokratların tamamı aleyhte oy kullanırken, Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Pat Toomey ve Ben Sasse de Demokratlara katılarak hayır oyu verdi.

Biden yönetimi, Trump döneminde askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden başlatıyorBiden yönetimi, Trump döneminde askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden başlatıyor

SENATÖRLER YEMİNE ETTİ

Öte yandan, Senato Genel Kurulundaki oturumda Trump'ın azil yargılamasında Anayasaya göre "jüri" görevi görecek senatörler, bu görevleri için yemin etti.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, önceki gün yaptığı açıklamada, Trump'ın Senatodaki yargı sürecinin 8 Şubat haftasında başlayacağını duyurmuştu.

Schumer'in açıkladığı takvime göre, Trump'ın kendisine yönelik azil maddesine cevap vermesi için 2 Şubat'a kadar, Temsilciler Meclisinin de ön duruşma dosyasını sunması için aynı güne kadar vakti bulunuyor. Trump'ın ön duruşma dosyasına cevap vermesi içinse 6 günü daha olacak.

Trump'ın ön duruşma dosyasına ilişkin tüm belge ve delillerini 8 Şubat'a kadar sunmuş olmasını gerektiren takvime göre, Trump'ın azil istemiyle Senatodaki yargılanmasına 9 Şubat Salı günü başlanabilecek.

Trump'ın suçlu bulunabilmesi için 100 sandalyeli Senatoda en az 3'te 2 çoğunluğun, yani 67 senatörün, Trump aleyhinde oy kullanması gerekiyor. Her iki partinin de 50'şer sandalyeye sahip olduğu Senatoda Trump'ın suçlu bulunmasına oldukça düşük ihtimal olarak bakılıyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini... Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini...
Türk vatandaşına 94,8 milyonluk büyük ikramiye isabet ettiTürk vatandaşına 94,8 milyonluk büyük ikramiye isabet etti
Çekilen aracım nerede, hangi otoparkta? Çekilen aracım nerede, hangi otoparkta?

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Bakan Koca son durumu açıkladı: Vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede

Bakan Koca son durumu açıkladı: Vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük indirim!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük indirim!

Trump kaldırmıştı! Biden'dan Filistin hamlesi

Trump kaldırmıştı! Biden'dan Filistin hamlesi

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Büyük Menderes Nehri’nde kirlilik oranı 4'üncü seviyeye ulaştı

Büyük Menderes Nehri’nde kirlilik oranı 4'üncü seviyeye ulaştı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Diğer Haberler

Almanya’da 94,8 milyonluk büyük ikramiye Türk vatandaşına isabet etti

Türk vatandaşına 94,8 milyonluk büyük ikramiye isabet etti

ABD Başkanı Biden ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüştü

Biden'dan NATO ile kritik görüşme! Savunma bütçesinde artış sinyali

Koronavirüse karşı yeni ilaç: Hayvanlar üzerinde yüzde 99 başarı sağladı

Koronavirüse karşı yeni ilaç

Putin'den ABD Başkanı Joe Biden'a tebrik telefonu

Putin'den Biden'a tebrik telefonu

ABD’li sosyal medya fenomeni barbie bebeğe benzemek için 90 kilo verdi

Barbie bebeğe benzemek için 90 kilo verdi

Antony Blinken, ABD Dışişleri Bakanı oldu

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.