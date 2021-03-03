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Trump 'gizli gizli' aşı yaptırdı iddiası!

03.03.2021 10:15 | Son Güncelleme:
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Trump 'gizli gizli' aşı yaptırdı iddiası!

Donald Trump'ın, henüz başkanlık görevini bırakmadan, pek çok siyasi lider gibi kameraların karşısına geçmek yerine Beyaz Saray'da gizlice Covid-19 aşısı olduğu iddia edildi. Donald Trump'ın, eşi Melania Trump ile aşı olmalarını gizleme nedeni, ABD basınında tartışılıyor.

ABD’nin Eski Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump’ın Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce gizlice aşı oldukları iddia edildi.

Ekim 2020’de corona virüse yakalanıp ardından iyileşen çiftin Ocak 2021’de aşı oldukları konuşuluyor.

USA Today'in haberine göre, Trump'ın, ismini açıklamak istemeyen bir danışmanı, eski başkanın doktor tavsiyesi üzerine aşı olduğunu söyledi. Ancak danışman, çiftin hangi aşıyı yaptırdığını açıklamadı. O dönemde hem Moderna hem de Pfizer-BioNTech tarafından üretilen aşılar Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) acil kullanım onayına sahipti.

Danışman, Trump çiftinin neden gizlice aşılandığını açıklamadı. O dönemde yapılan anketler, Cumhuriyetçi seçmenler arasında aşı şüpheciliğinin yaygın olduğunu, bir grup partizanın aşıların yaygınlaşmasını engellemeye çalıştığını ortaya çıkardı.

Dünyada pek çok politikacı ve lider, halkı aşıya teşvik etmek için kameralar önünde aşı vuruldu. Ancak Donald Trump, o liderlerden biri olmadı. ABD'nin şimdiki yöneticileri Joe Biden ile Kamala Harris, kameralar karşısında aşı yaptırdı.

Donald Trump, görevini bıraktıktan sonra ilk konuşmasını pazar akşamı Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC) yaptığında, bir taraftan Joe Biden'ın aşı olmasıyla dalga geçerken, bir taraftan da herkesin aşı olması gerektiğini söyledi.

TRUMP'IN REMDESİVİR TEDAVİSİ NEDİR?

Donald Trump, 2 Ekim'de Covid-19'a yakalanmış ve hastanede üç günlük tedavinin ardından taburcu olmuştu. Doktoru, Trump'ın 'remdesivir tedavisi' gördüğünü söylemişti.

ABD'li ilaç şirketi Gilead tarafından Ebola'ya karşı geliştirilen remdesivir, dexamethasone (deksametazon) ile birlikte henüz bir aşının bulunamadığı corona virüse karşı etkisi kanıtlanan ilaçların başını çekiyor. Daha önce, ABD’de ilaçla ilgili yapılan klinik çalışmalarda Covid-19 hastalarının oksijen desteğine ihtiyacı azalttığı ve hastanede kalma süresini kısaltmaya yardımcı olduğu görüldü.

Gilead tarafından yapılan son açıklamada yapılan analizlerde remdesivirin ağır Covid-19 hastalarında ölüm riskini düşürdüğü belirtildi.

Söz konusu ilaç Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından Mayıs ayında acil kullanım onayı aldı.

Öte yandan Covid-19 hastalığını hafif belirtilerle geçiren Melania Trump, evde tedavi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Donald Trump Aşı

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