Trump 'gizli gizli' aşı yaptırdı iddiası!

ABD’nin Eski Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump’ın Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce gizlice aşı oldukları iddia edildi.

Ekim 2020’de corona virüse yakalanıp ardından iyileşen çiftin Ocak 2021’de aşı oldukları konuşuluyor.

USA Today'in haberine göre, Trump'ın, ismini açıklamak istemeyen bir danışmanı, eski başkanın doktor tavsiyesi üzerine aşı olduğunu söyledi. Ancak danışman, çiftin hangi aşıyı yaptırdığını açıklamadı. O dönemde hem Moderna hem de Pfizer-BioNTech tarafından üretilen aşılar Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) acil kullanım onayına sahipti.

Danışman, Trump çiftinin neden gizlice aşılandığını açıklamadı. O dönemde yapılan anketler, Cumhuriyetçi seçmenler arasında aşı şüpheciliğinin yaygın olduğunu, bir grup partizanın aşıların yaygınlaşmasını engellemeye çalıştığını ortaya çıkardı.

Dünyada pek çok politikacı ve lider, halkı aşıya teşvik etmek için kameralar önünde aşı vuruldu. Ancak Donald Trump, o liderlerden biri olmadı. ABD'nin şimdiki yöneticileri Joe Biden ile Kamala Harris, kameralar karşısında aşı yaptırdı.