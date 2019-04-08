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Trump "Gizli Servis direktörünü görevden aldı" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 21:32 | Son Güncelleme

Trump "Gizli Servis direktörünü görevden aldı" iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gizli Servis Direktörü Randolph Tex Alles'i görevden aldığı ileri sürüldü.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Trump, Alles'in görevden alınması için talimat verdi.

Basına konuşan bazı kaynaklar ise Alles'in şu anda görevde olduğunu ancak kendisine görevden ayrılmasının söylendiğini kaydetti.

Gizli Servis direktörünün görevden alınması hamlesinin, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristjen Nielsen'in görevinden ayrılacağı açıklamasından bir gün sonra gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Amerikan medyasında Trump'ın, Nielsen'in Orta Amerika ülkelerinden gelen göçmenlere sığınma başvurusu yapmalarına izin vermeye devam etmesi konusunda rahatsız olduğu iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD gizli servis Trump

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