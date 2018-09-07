Trump göçmen çocukları gözaltında tutmakta kararlı

ABD'de Trump yönetimi, ABD'ye kaçak yolla giren göçmenlerin çocuklarının gözaltında kalma sürelerini kısıtlayan mahkeme kararına karşılık yeni bir yönetmelik hazırlığında olduğunu duyurdu. ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Yasal boşluklar, bakanlığın herhangi bir yasal dayanak olmaksızın ülkede bulunan aileleri gözaltına alma ve hızlı bir şekilde uzaklaştırma gücünü engelliyor" ifadesini kullandı. Nielsen, yasa dışı göçü cazibeli hale getiren nedenlere karşı hazırlanan yeni yönetmeliğin, federal hükümete Kongre'den geçen göçmen yasalarını uygulama imkanı vereceğini belirtti.

ABD hükümeti "Sıfır Tolerans” politikası çerçevesinde yasa dışı olarak sınırı geçen tüm insanlara suçlu muamelesi yapıyor. Çocuklar, anne ve babalarıyla birlikte tutuklanamayacakları için ailelerinden ayrılarak kamp ya da yurtlara gönderiliyor. Bir mahkeme geçtiğimiz aylarda göçmen çocukların 20 günden fazla kamplarda kalamayacağına hükmetmişti. 1997 tarihli "Flores davasına" atıfla alınan karar Amerikan kamuoyunda "Flores anlaşması" olarak biliniyor. Trump yönetiminin son vermek istediği bu anlaşmanın sağladığı gözaltı kısıtlamaları sayesinde, yasa dışı yollarla ülkeye girerken yakalanan ebeveynler ve çocukları, iltica başvurusu yaptıkları takdirde ABD topraklarında serbest bırakılıyor ve başvurularıyla ilgili yasal sürecin sonuçlanması bekleniyordu. ABD Başkanı Donald Trump, bu süreci "yakala ve bırak" diye tanımlayarak eleştiriyordu.