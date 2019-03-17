Trump Göçmen Gözaltı Merkezlerini Genişletmek İstiyor

Başkan Donald Trump, 2020 mali yılı için önerdiği bütçe teklifinde göçmen ailelerin tutulduğu gözaltı merkezlerine 10 bin yatak daha eklenerek kapasitelerini arttırmak istiyor
Trump gelecek yılın bütçesinde, 54 bin yatak kapasitesi için gerekli 2,7 milyar doların yanısıra, ailelerin gözaltında tutulduğu merkezlerdeki yatak sayısını 10 bin arttırarak 60 bine çıkaracak bir Sınır Güvenliği Uygulama Fonu oluşturulmasını istedi.
Trump’ın bütçe tasarısına Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran Demokratlar’ın onay vermesi olası görünmüyor.
Trump yönetimi, söz konusu taleplerin Trump’ın “ulusu koruma taahhüdünü” yansıtan “Amerika’ya yatırım” amacı taşıdığını savunuyor.
Gözaltı merkezlerindeki yatak sayısı, ABD tarihinde federal hükümetin kısmen en uzun süre kapanmasıyla sonuçlanan 2019 bütçe çıkmazındaki sorunlar arasındaydı. Demokratlar, yatak sayısını azaltma yolları arıyordu.
Şubat’ta Kongre’den onay alan 2019 bütçesi, gözaltı merkezlerindeki yatak sayısını 40 bine indiren bir uzlaşmayı da kapsıyordu. 45 bin 274 yatağa onay veren bütçeyle, Eylül ayında mali yıl sona erdiğinde, Göçmenlik ve Gümrük Dairesi’nin gözaltına aldığı göçmen sayısının kademeli olarak azaltılması amaçlanıyordu.
Göçmen hakları savunucuları, Başkan’ın tutuklanan göçmen ailelerin sayısını arttıracak tasarısına karşı çıkıyor.
Merkezi Baltimore’daki Lutheran Göçmenlik ve Mülteci Hizmetleri kuruluşu başkanı ve ön seçimlerde Maryland Valiliği’ne Demokrat Parti aday adayı olan Krish O’Mara Vignarajah, gözaltıları kastederek, “çocuklar ve ailelerinde onarılmaz bir hasara yol açıyor. Toplum için hiçbir risk taşımayan aileler ya da çocuklar, gözaltına alınmak yerine serbest bırakılmalı” diye konuştu.
Amerika’nın Sesi’ne konuşan Vignarajah, gözaltılara alternatif programların yoğun travmaya maruz kalan çocuklar ve ailelerinedestek sağladığını anlattı.
Kuruluşun raporuna göre kişi başına günde ortalama 6 dolara mal olan alternatif programlar, göçmenlerin uyum sağlama oranlarını arttırıyor.
Vignarajah, ülkedeki en büyük çocuk gözaltı merkezine yaptığı ziyaretten de söz etti.
Tesisin nispeten temiz ve bakımlı olduğunu kaydeden yetkili, operasyonun büyük ölçekli olmasının zorluklarını aktardı.
“Ziyaret ettiğim sırada tesiste yaklaşık 1700 çocuk kalıyordu ve yönetim yakında kapasiteyi iki kartına çıkaracağını açıkladı. Orada gördüklerim beni derinden etkiledi. Bir odada, yan yana dizili ranzalarda uyuyan 144 çocuk gördüm.”
Amerika’nın Sesi’ne konuşan Amerika Göçmenlik Konseyi ulusal savunma avukatı Kathryn Shepherd, aile gözaltı merkezlerinin sayısındaki artışın kaygı verici olduğunu söyledi.
Shepherd, 2015-2016 yıllarında yönetici olarak çalıştığı ve Teksas’ın Dilley kentinde göçmenlere ücretsiz hukuk danışmanlığı veren Göçmenlik ve Adalet Kampanyası’nda yaşadıklarını gerçeküstü bir deneyim olarak tanımladı.
“Çok steril bir ortam. Kesinlikle hukuk fakültesindeyken yapabileceğinizi düşündüğünüz bir şey değil. Hapiste, dört duvar arasındaki bir anneye ve küçücük çocuğuna kritik yasal danışmanlık hizmeti sağlıyorsunuz.”
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