Trump Göçmen Gözaltı Merkezlerini Genişletmek İstiyor

Şubat’ta Kongre’den onay alan 2019 bütçesi, gözaltı merkezlerindeki yatak sayısını 40 bine indiren bir uzlaşmayı da kapsıyordu. 45 bin 274 yatağa onay veren bütçeyle, Eylül ayında mali yıl sona erdiğinde, Göçmenlik ve Gümrük Dairesi’nin gözaltına aldığı göçmen sayısının kademeli olarak azaltılması amaçlanıyordu.

Trump gelecek yılın bütçesinde, 54 bin yatak kapasitesi için gerekli 2,7 milyar doların yanısıra, ailelerin gözaltında tutulduğu merkezlerdeki yatak sayısını 10 bin arttırarak 60 bine çıkaracak bir Sınır Güvenliği Uygulama Fonu oluşturulmasını istedi.

Başkan Donald Trump, 2020 mali yılı için önerdiği bütçe teklifinde göçmen ailelerin tutulduğu gözaltı merkezlerine 10 bin yatak daha eklenerek kapasitelerini arttırmak istiyor

Göçmen hakları savunucuları, Başkan’ın tutuklanan göçmen ailelerin sayısını arttıracak tasarısına karşı çıkıyor.

Merkezi Baltimore’daki Lutheran Göçmenlik ve Mülteci Hizmetleri kuruluşu başkanı ve ön seçimlerde Maryland Valiliği’ne Demokrat Parti aday adayı olan Krish O’Mara Vignarajah, gözaltıları kastederek, “çocuklar ve ailelerinde onarılmaz bir hasara yol açıyor. Toplum için hiçbir risk taşımayan aileler ya da çocuklar, gözaltına alınmak yerine serbest bırakılmalı” diye konuştu.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Vignarajah, gözaltılara alternatif programların yoğun travmaya maruz kalan çocuklar ve ailelerinedestek sağladığını anlattı.

Kuruluşun raporuna göre kişi başına günde ortalama 6 dolara mal olan alternatif programlar, göçmenlerin uyum sağlama oranlarını arttırıyor.

Vignarajah, ülkedeki en büyük çocuk gözaltı merkezine yaptığı ziyaretten de söz etti.

Tesisin nispeten temiz ve bakımlı olduğunu kaydeden yetkili, operasyonun büyük ölçekli olmasının zorluklarını aktardı.

“Ziyaret ettiğim sırada tesiste yaklaşık 1700 çocuk kalıyordu ve yönetim yakında kapasiteyi iki kartına çıkaracağını açıkladı. Orada gördüklerim beni derinden etkiledi. Bir odada, yan yana dizili ranzalarda uyuyan 144 çocuk gördüm.”