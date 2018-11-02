Trump göçmenleri ateş açmakla tehdit etti

Orta Amerika’dan ABD’ye doğru ilerleyen göçmenlerin Meksika polisine "vahşice ve şiddetle" taş attığını hatırlatan Trump, ABD sınırında benzer bir eylemin kabul edilemeyeceğini söyledi. "Bunu kabul edemeyiz" diyen Trump, “Eğer askerlerimize taş atarlarsa, askerlerimiz de buna karşılık verir” şeklinde konuştu. Trump, "askerlere taşı bir silah olarak değerlendirmelerini söyledim. Meksika askeri ve polisine attıkları gibi taş fırlatmaları halinde, bunun bir silah olduğunu söyledim" dedi.

Trump, Beyaz Saray’da Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun yanı sıra iltica hakkının düzenleyen yasanın sertleştirilmesi için gelecek hafta bir kararname çıkartmayı planladığını belirtti.

Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada da, Meksika sınırındaki asker sayısının 10 bin ile 15 bine çıkartılacağını söylemişti.

Ateş açmak mümkün mü?

Trump'ın açıklamalarını değerlendiren ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Jamie Davis, varsayıma dayalı durumlar üzerinden konuşamayacağını belirtti. Yarbay Davis, ancak Amerikan askerlerinin “kendilerini savunma haklarının” olduğunu vurguladı.

Sınırda konuşlandırılan güvenlik güçleri ve askerlerin hangi durumlarda şiddete başvurabileceklerine ilişkin kurallar açıklanmadı, ancak askerlerin kendilerini savunma haklarının bulunduğu belirtiliyor.

Bunun yanı sıra ABD ordusundan emekli general Mark Hertling, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hiçbir komutanın askerlerine taş atan bir kişiye ateş açmaları emri vermeyeceğine dikkat çekti. İlgili yasalara atıfta bulunan Hertling, bunun "hukuka aykırı bir emir" olacağını vurguladı.

Sığınma hakkını düzenleyen yasada değişiklik

ABD Başkanı, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, gelecek hafta çıkartacağı kararname ile iltica hakkını düzenleyen yasada da değişiklikler yapılacağını duyurdu. Yeni düzenlemede, sınır kapılarından sadece yasal bir şekilde ülkeye giriş yapan göçmenlere siyasi sığınma başvurusu yapma hakkı verilmesi öngörülüyor.