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Trump göçmenleri tehdit etti: Öldürücü güç yetkisi verdim

23.11.2018 09:08 | Son Güncelleme

Meksika sınırına duvar projesi ve sınırda göçmenlere karşı alınan önlemler Başkan Donald Trump’ın bir kez daha gündeminde.

Trump göçmenleri tehdit etti: Öldürücü güç yetkisi verdim

Göçmenlerin Meksika sınırından Amerika’ya girişini engellemek amacıyla sınıra asker gönderen Trump, askerlere “öldürücü güç” kullanma yetkisi verdiğini açıkladı.

Şükran Günü tatilini geçirmek üzere gittiği Florida’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump “Zorunda kalırlarsa, öldürücü güç kullanacaklar. Ben onayı verdim. Umarım kullanmak zorunda kalmazlar” diye konuştu.

Amerika Savunma Bakanı James Mattis dün Meksika sınırında görev yapan askerlere sınır yetkililerinin korunması için daha geniş yetki verildiğini söylemiş, İç Güvenlik Bakanlığı’ndan konuyla ilgili talimat beklediğini belirtmişti. Mattis, askerlerin sınır görevlilerini kalkan ve coplarla koruyabileceklerini ancak silahsız olacaklarını söylemişti.

İsmini vermeyen iki Amerikalı yetkili bu hafta Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’nin Mattis’e göçmen görevlilerinin korunması için yetki verdiğini ve gerekirse öldürücü güç kullanımı, kalabalık kitlelerin kontrolu ve geçici gözaltı gibi önlemlerin de bu kapsamda değerlendirileceğini belirtmişti.

Başkan Trump Amerika’nın Meksika sınırını bir süreliğine kapatabileceği ihtimalini de gündeme getirdi. “Sınırdaki durum kontrolu kaybedeceğimiz ya da insanlarımızın zarar görmeye başladığı bir noktaya gelirse sınırı bir süreliğine kapatabiliriz” ifadesini kullandı.

Trump gelecek ay Meksika sınırına duvar projesi dahil sınır güvenliği konusunda Kongre’de uzlaşı olmazsa hükümetin kapanabileceği uyarısında da bulundu.

“Hükümet kapanabilir mi? Evet kapanabilir. Bunun da sebebi duvarın da bir parçası olduğu sınır güvenliği konusu olur” diye konuştu.

Amerika’da 6 Kasım’da yapılan ara seçimde Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçiren Demokratlar Trump’ın Meksika sınırına duvar projesi konusuna daha da sıcak bakmayacaklarının mesajını vermişti.

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Trump göçmen öldürücü güç sınır yetki

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