Trump Göçmenlik Adımını Sürdürmekte Kararlı

ABD Başkanı Donald Trump, Anayasa Mahkemesi’nin Dreamers olarak bilinen yüzbinlerce yasa dışı göçmenin sınır dışı edilmesine karşı çıkan kararının ardından yeniden hareket geçti. ABD Başkanı, DACA olarak bilinen ve çocuk yaşta ülkeye girmiş yasa dışı göçmenlere sınır dışı muafiyeti tanıyan programı sonlandırmak için mahkemeye “kısa süre içinde ek ve ayrıntılı belgeler sunacağını” söyledi.

Anayasa Mahkemesi, Trump yönetiminin DACA programını iptali adımının yasalara aykırı ve inandırıcı bir gerekçeye dayanmadığı için engellemişti. Trump, bugün Twitter’dan yaptığı paylaşımda, DACA konusunda bir şeyin kazanılıp kaybedilmediğini, sadece Anayasa Mahkemesi’nin ek belge talebinde bulunduğunu kaydetti.

ABD Başkanı, mahkemeye sunmayı planladığı “geliştirilmiş belgeler” ile neyi kastettiğine değinmedi. Mahkeme, kararında, Trump yönetiminin uygulamaları için “keyfi” ve “değişken” ifadeleri kullanılmıştı.

İç Güvenlik Bakanlığı Yardımcılığına vekalet eden Ken Cuccinelli, bakanlığın Trump’ın başkanlık yetkileriyle olası kararların olabilecek en hızlı şekilde hayata geçirileceğini söyledi.

Trump’ın Twitter paylaşımından kısa süre sonra Fox televizyonuna konuşan Cuccinelli, Anayasa Mahkemesi kararının uygun çözüm için açık kapı bıraktığını söyledi.

