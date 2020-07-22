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"Trump Golf Tesisi İçin Nüfuzunu Kullanmak İstedi"

22.07.2020 17:15 | Son Güncelleme

New York Times gazetesinin iddiasına göre Trump, British Open'ın kendi golf tesislerinden birinde yapılması için ABD'nin İngiltere büyükelçisiyle irtibata geçti

New York Times gazetesinin iddiasına göre, ABD’nin İngiltere Büyükelçisi Robert Johnson meslektaşlarına, Başkan Donald Trump’ın British Open golf turnuvasının kendi golf tesislerinde yapılması için İngiliz yetkililerle temasa geçmesini isteğini aktardı.

Gazetenin, konuyla ilgili bilgi sahibi üç kişiye dayandırdığı haberde Trump’ın konuyu 2018 yılı Şubat ayında gündeme getirdiği belirtildi.

Haberde ayrıca, Büyükelçi Johnson’ın turnuvanın İskoçya’daki Trump Turnberry golf tesisinde düzenleme fikrini İskoçya Dışişleri Bakanı David Mundell’le paylaştığı belirtildi. Gazetenin ulaştığı Mundell ise konuyla ilgili yorum yapmanın doğru olmayacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray da New York Times’ın konuyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

1860 yılından bu yana düzenlenen ve dünyanın en eski ve en prestijli golf turnuvası British Open’ın hangi tesiste yapılacağına özel bir kurum karar veriyor.

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