HABER

Trump, Google'ın arama sonuçlarını eleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 20:14 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Google'da 'Trump haberleri' araması yapılınca sadece sahte haber medyasının sonuçları gösteriliyor. Yani benim ve diğerleri için hileli, neredeyse bütün haberler kötü" - Google'ın ana kuruluşu Alphabet: - "Aramalar siyasi gündem oluşturmak için kullanılmıyor. Arama sonuçları herhangi bir siyasi ideolojiyi ön yargılı kılmıyor"

ABD Başkanı Donald Trump, Google'da yapılan arama sonuçlarının "hileli" olduğunu iddia ederek, Amerikalı teknoloji şirketinin Cumhuriyetçi medyayı engellediğini öne sürdü.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Google'da 'Trump haberleri' araması yapılınca sadece sahte haber medyasının sonuçları gösteriliyor. Yani benim ve diğerleri için hileli, neredeyse bütün haberler kötü. Sahte CNN öne çıkıyor. Cumhuriyetçi/Muhafazakar medya engelleniyor. Yasa dışı?" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, paylaşımında, Google'da 'Trump Haberleri' araması yapıldığında çıkan sonuçların yüzde 96'sının ulusal ve sol eğilimli medyadan geldiğini iddia eden Trump, "Bu çok tehlikeli. Google ve diğerleri muhafazakarların sesini bastırıyor, iyi olan bilgi ve haberleri ise saklıyor. Bizim neyi görüp göremeyeceğimizi kontrol ediyorlar. Bu çok ciddi durum, ele alınacaktır!" yorumunu yaptı.

- "Aramalar siyasi gündem oluşturmak için kullanılmıyor"

Trump'ın paylaşımının ardından, Amerikalı teknoloji devi Google'ın ana kuruluşu Alphabet ise söz konusu iddialara yanıt olarak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Aramalar siyasi gündem oluşturmak için kullanılmıyor. Arama sonuçları herhangi bir siyasi ideolojiyi ön yargılı kılmıyor." ifadeleri kullanıldı.

Arama sonuçlarındaki sıralamanın siyasi düşünceleri etkilemek için oluşturulmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, kullanıcılar için arama sonuçlarının kalitesinin korunması için algoritmalara her yıl yüzlerce yenilik getirildiği aktarıldı.

PARTNERFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi deFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi de
KKTC'de uçuşlar durduKKTC'de uçuşlar durdu
Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump alphabet arama sonuçları Google

En Çok Okunan Haberler

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

İstanbul'da kimyasal alarm! Cadde kapatıldı, hastaneye kaldırılanlar var

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Ciciş kardeşler sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi

Ciciş kardeşler sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İşte 5 günlük hava tahmin raporu

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İşte 5 günlük hava tahmin raporu

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

Pendik’teki olayda flaş gelişme!

Pendik’teki olayda flaş gelişme!

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu genel af çağrısı yaptı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu genel af çağrısı yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.