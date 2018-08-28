Trump, Google'ın arama sonuçlarını eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Google'da yapılan arama sonuçlarının "hileli" olduğunu iddia ederek, Amerikalı teknoloji şirketinin Cumhuriyetçi medyayı engellediğini öne sürdü.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Google'da 'Trump haberleri' araması yapılınca sadece sahte haber medyasının sonuçları gösteriliyor. Yani benim ve diğerleri için hileli, neredeyse bütün haberler kötü. Sahte CNN öne çıkıyor. Cumhuriyetçi/Muhafazakar medya engelleniyor. Yasa dışı?" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, paylaşımında, Google'da 'Trump Haberleri' araması yapıldığında çıkan sonuçların yüzde 96'sının ulusal ve sol eğilimli medyadan geldiğini iddia eden Trump, "Bu çok tehlikeli. Google ve diğerleri muhafazakarların sesini bastırıyor, iyi olan bilgi ve haberleri ise saklıyor. Bizim neyi görüp göremeyeceğimizi kontrol ediyorlar. Bu çok ciddi durum, ele alınacaktır!" yorumunu yaptı.

- "Aramalar siyasi gündem oluşturmak için kullanılmıyor"

Trump'ın paylaşımının ardından, Amerikalı teknoloji devi Google'ın ana kuruluşu Alphabet ise söz konusu iddialara yanıt olarak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Aramalar siyasi gündem oluşturmak için kullanılmıyor. Arama sonuçları herhangi bir siyasi ideolojiyi ön yargılı kılmıyor." ifadeleri kullanıldı.

Arama sonuçlarındaki sıralamanın siyasi düşünceleri etkilemek için oluşturulmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, kullanıcılar için arama sonuçlarının kalitesinin korunması için algoritmalara her yıl yüzlerce yenilik getirildiği aktarıldı.

