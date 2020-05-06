Trump: ‘‘Görev Gücü Yeni Danışmanlarla Devam Edecek’’

Başkan Donald Trump, Beyaz Saray Corona Virüsüyle Mücadele Görev Gücü’nün varlığını sürdüreceğini; ancak heyetin tıbbi tedavilerle iş ve sosyal hayata getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına odaklanacağını söyledi. Başkan, Görev Gücü’nün çalışmalarını yeni danışmanlarla yürüteceğini, bu isimleri Pazartesi günü duyuracağını açıkladı.
Trump daha önce Görev Gücü üyelerinden ülkenin en üst düzey salgın hastalık uzmanı Anthony Fauci hakkında Twitter’da yazılan ‘‘Fauci’yi kov’’ yazılı bir mesajı kendi hesabından paylaşınca spekülasyona neden olmuş, ancak daha sonra Fauci’yi kovmak gibi bir niyeti olmadığını söylemişti.
Trump, Salı günü yaptığı açıklamada görev gücünün farklı formatta bir uygulamayla değiştirileceğini kaydetmişti.
Başkan, Çarşamba günü attığı bir dizi Twitter mesajıyla Görev Gücü’nün planlanan yeni görev tanımına dair bilgi verdi.
Trump şu ifadeleri kullandı:
‘‘Mike Pence liderliğindeki Görev Gücü bir dizi çoğu fazlasıyla karmaşık kaynağı bir araya getirmekte çok başarılı bir iş çıkardı ve başkalarının da gelecekte izlemesi için yüksek bir standart oluşturdu. Sayıları az olan ve kötü durumdaki solunum cihazları şimdi binlerce üretiliyor ve fazlası bile var. Bunları ihtiyaç duyan diğer ülkelerle paylaşacağız. Bunun gibi, testlerimiz az kalmışken, şimdi üstün testlerle diğer ülkelerin tümünden daha fazla test yapıyoruz. Yüz maskeleri ve kalkanları, eldivenler, koruyucu giysiler şimdi çok sayıda. Valilerle son dört telekonferans toplantımız çok iyi geçti. Bu başarıdan dolayı Görev Gücü varlığını GÜVENLİK ve ÜLKEMİZİ YENİDEN AÇMAYA odaklanarak sürdürecek. Uygun şekilde insan ekleyip çıkartabiliriz. Görev Gücü aşı ve tedaviye de çok odaklanacak.’’
Trump, Ulusal Hemşireler Günü nedeniyle bugün Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada da yeni görev gücü üyelerini Pazartesi günü açıklayacağını söyledi. Trump, daha erken sonlandırmayı düşündüğü görev gücünün bu kadar popüler olduğunun farkında olmadığını da belirtti.
Fauci devam edecek mi?
Görev Gücü’nde bugüne kadar salgınla mücadele odaklı sağlık profesyonelleri yer aldı. Bunların bazıları evde kalma önlemlerinin ya da ekonomik faaliyetlere getirilen kısıtlamaların ne zaman hafifletileceği gibi konularda kimi zaman Trump’la ters düşen tavsiyelerde bulundu.
Ülkenin en üst düzey salgın hastalık uzmanı Anthony Fauci, CNN televizyonuna verdiği bir röportajda ülkenin ekonomik faaliyetlere çok hızlı döndüğünü savunduğunu ancak bu tartışmayı kazanamadığının farkında olduğunu söylemişti.
Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Fauci, Salı günü verdiği röportajda, ‘‘Bazı ilçe ve şehirlerde şu an bunu güvenle yapabilirsiniz, ancak bazılarındaysa bunu yapmanız çok tehlikeli olacaktır’’ ifadelerini kullanmıştı.
Beyaz Saray yönergesine göre faaliyetlerin yeniden başlatılması için vaka sayılarında 14 gün boyunca gerileme eğilimi görülmesi ve bunun yanı sıra test sayılarının artması gibi başka önlemlerin de yürürlüğe sokulması gerekli
ABD’de Salı günü itibariyle aralarında Kentucky, Minnesota, Oregon ve Wisconsin’in bulunduğu eyaletlerde vaka sayılarında rekor artış yaşandı. Arizona, Illinois ve Mississippi ise rekor sayıda yeni can kaybı kaydetti.
Reuters haber ajansının verilerine göre ABD’de 71 binden fazla kişi Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Ülke genelinde vaka sayısıysa 1 milyon 200 binin üstüne çıktı.
Yönetim ve valiler baskı altında
Trump yönetimi ve birçok eyaletin valileri ekonominin yeniden işler hale gelmesi için siyasi ve sosyal baskı altında kaldıklarını söylüyor.
ADP şirketinin Ulusal İstihdam Raporu verilerine göre ABD’de özel işyeri sahipleri Nisan ayında 20 bin 236 kişiyle rekor sayıda işçiyi işten çıkardı. Önlemlerin devam etmesi halinde ekonomi üzerinde kalıcı hasar oluşmasından endişe ediliyor.
Önlemleri hafifletmeye başlayan eyaletlerin valileri işyerlerinin açılmasının kademeli olacağını ve çalışanların sosyal mesafe kurallarıyla diğer önlemleri uygulamaya devam edeceklerini söyledi.
Ancak Georgia eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Brian Kemp ile ekonominin yeniden açılması konusunda ters düşen Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada bazı işyeri çalışanlarının Cinco de Mayo (5 Mayıs) bayramı nedeniyle kutlama yaptığını gördüğünü söyledi. Belediye Başkanı, insanların aldığı tek mesajın ‘‘işyerlerinin açıldığı’’ mesajı olduğunu ve önlemlerin ciddiye alınmadığını belirtti.
Demokrat eyaletlerin valileri Başkan Trump’la önlemlerin hafifletilmesi konusunda bugüne kadar birçok kez ters düştü. Ancak California’nın Demokrat Valisi Gavin Newsom bile ekonominin hızla normale dönmesinden yana olduğunu söylüyor.
Newsom Pazartesi günü, rakamların el vermesi durumunda Cuma gününden başlayarak bazı önlemleri hafifletmeyi planladığını söylemişti. Vali, vaka sayısının az olduğu bazı bölgelerde faaliyetlere daha erken geçilebileceğini belirtmişti.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada ülkenin en büyük kenti New York’un hastalıkta önemli eşiği geçtiğine inandığını söyledi, ancak Eylül’e kadar ekonomik faaliyetlerin başlamasını beklemediğini dile getirdi.
De Blasio CNN televizyonuna yaptığı açıklamada ‘‘Ülkenin geri kalanına mesajım şu: Sayıları azaltmanın ne kadar çaba ve disiplin gerektirdiğine bakın ve bunun geri dönmeyeceğinden emin olduğunuzda aynı yolu izleyin’’ dedi. De Blasio aksi halde Boomerang etkisiyle salgının geri dönmesi durumunda ekonominin yeniden başlaması çabalarının bu kez çok daha uzak bir tarihe öteleneceği uyarısında bulundu.