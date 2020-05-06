Trump: ‘‘Görev Gücü Yeni Danışmanlarla Devam Edecek’’

‘‘Mike Pence liderliğindeki Görev Gücü bir dizi çoğu fazlasıyla karmaşık kaynağı bir araya getirmekte çok başarılı bir iş çıkardı ve başkalarının da gelecekte izlemesi için yüksek bir standart oluşturdu. Sayıları az olan ve kötü durumdaki solunum cihazları şimdi binlerce üretiliyor ve fazlası bile var. Bunları ihtiyaç duyan diğer ülkelerle paylaşacağız. Bunun gibi, testlerimiz az kalmışken, şimdi üstün testlerle diğer ülkelerin tümünden daha fazla test yapıyoruz. Yüz maskeleri ve kalkanları, eldivenler, koruyucu giysiler şimdi çok sayıda. Valilerle son dört telekonferans toplantımız çok iyi geçti. Bu başarıdan dolayı Görev Gücü varlığını GÜVENLİK ve ÜLKEMİZİ YENİDEN AÇMAYA odaklanarak sürdürecek. Uygun şekilde insan ekleyip çıkartabiliriz. Görev Gücü aşı ve tedaviye de çok odaklanacak.’’

Trump, Salı günü yaptığı açıklamada görev gücünün farklı formatta bir uygulamayla değiştirileceğini kaydetmişti.

Trump daha önce Görev Gücü üyelerinden ülkenin en üst düzey salgın hastalık uzmanı Anthony Fauci hakkında Twitter’da yazılan ‘‘Fauci’yi kov’’ yazılı bir mesajı kendi hesabından paylaşınca spekülasyona neden olmuş, ancak daha sonra Fauci’yi kovmak gibi bir niyeti olmadığını söylemişti.

Başkan Donald Trump, Beyaz Saray Corona Virüsüyle Mücadele Görev Gücü’nün varlığını sürdüreceğini; ancak heyetin tıbbi tedavilerle iş ve sosyal hayata getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına odaklanacağını söyledi. Başkan, Görev Gücü’nün çalışmalarını yeni danışmanlarla yürüteceğini, bu isimleri Pazartesi günü duyuracağını açıkladı.

Trump, Ulusal Hemşireler Günü nedeniyle bugün Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada da yeni görev gücü üyelerini Pazartesi günü açıklayacağını söyledi. Trump, daha erken sonlandırmayı düşündüğü görev gücünün bu kadar popüler olduğunun farkında olmadığını da belirtti.

Fauci devam edecek mi?

Görev Gücü’nde bugüne kadar salgınla mücadele odaklı sağlık profesyonelleri yer aldı. Bunların bazıları evde kalma önlemlerinin ya da ekonomik faaliyetlere getirilen kısıtlamaların ne zaman hafifletileceği gibi konularda kimi zaman Trump’la ters düşen tavsiyelerde bulundu.

Ülkenin en üst düzey salgın hastalık uzmanı Anthony Fauci, CNN televizyonuna verdiği bir röportajda ülkenin ekonomik faaliyetlere çok hızlı döndüğünü savunduğunu ancak bu tartışmayı kazanamadığının farkında olduğunu söylemişti.

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Fauci, Salı günü verdiği röportajda, ‘‘Bazı ilçe ve şehirlerde şu an bunu güvenle yapabilirsiniz, ancak bazılarındaysa bunu yapmanız çok tehlikeli olacaktır’’ ifadelerini kullanmıştı.