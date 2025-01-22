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Trump göreve gelir gelmez Rusya'yı tehdit etti! Putin'e seslendi: "Savaşa son verin yoksa yaptırım uygularım"

22.01.2025 20:13
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ABD Başkanı Donald Trump'tan göreve başlar başlamaz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'savaş' uyarısı geldi. Trump, Putin'e "Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek üzere anlaşmaya varın" çağrısında bulunarak, aksi halde Rusya'ya ciddi yaptırımlar ve gümrük vergileri getireceğini açıkladı. Trump, "Şimdi uzlaşın ve bu saçma savaşı durdurun. Yoksa işler daha da kötüye gidecek" dedi.

Trump göreve gelir gelmez Rusya'yı tehdit etti! Putin'e seslendi: "Savaşa son verin yoksa yaptırım uygularım"

ABD Başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Putin'e hem çağrıda hem uyarıda bulundu.

Trump, açıklamasında, Rusya'ya zarar vermek istemediğini, Rus halkını sevdiğini ve Rusların 2. Dünya Savaşı'nda ABD'ye yardım ettiğini kaydederek, bununla beraber Rusya-Ukrayna savaşının artık sona ermesinin zamanının geldiğini belirtti.

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"BU SAÇMA SAVAŞI DURDURUN"

Putin'e çağrıda bulunan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi uzlaşın ve bu saçma savaşı durdurun. Yoksa işler daha da kötüye gidecek. Eğer yakın zamanda bir anlaşma yapmazsak, Rusya'ya yaptırım uygulamaktan ve Rusya'dan ABD'ye satılan her şeye yüksek düzeyde gümrük vergisi uygulamaktan başka çarem kalmayacak. Ben Başkan olsaydım asla başlamayacak olan bu savaşı bitirelim! Bunu kolay yoldan ya da zor yoldan yapabiliriz. Şimdi anlaşmayı yapın. Daha fazla can kaybı olmasın." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Rusya Donald Trump putin
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