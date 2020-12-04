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Trump Görevi Biden'a Resmen Devredecek mi?

04.12.2020 19:32 | Son Güncelleme:
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Trump Görevi Biden'a Resmen Devredecek mi?

ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden Trump, hala Biden’ın galibiyetini kabul etmedi. Trump’ın ülkede bir gelenek olan yenilgiyi kabul konuşması yapıp yapmayacağı ve 20 Ocak’taki devir teslim törenine katılıp katılmayacağı merak konusu

ABD’de ikinci dönem başkanlık için yarıştığı seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre kaybeden Başkan Donald Trump Demokrat rakibi Joe Biden’ın galibiyetini henüz kabul etmiş değil.

Trump’ın ülkede gelenek haline gelen sözlü kabul adımını atıp atmayacağı ve 20 Ocak’taki görev teslim törenine katılıp katılmayacağı hala merak konusu.

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla özellikle kilit eyaletlerde olmak üzere birçok bölgede dava açan Trump ve ekibinin yasal adımlarının neredeyse tamamı aleyhlerinde sonuçlandı.

Mahkeme sonuçlarına rağmen hile iddialarını yinelemeye devam eden Trump, Çarşamba günü, pusulaların sayımında da usulsüzlük yapıldığını ileri sürdüğü 46 dakikalık bir video yayınladı.

Trump mesajında, çoğunluğu Biden için kullanılan çok sayıda oy pusulasının sayım sürecinin sonuna doğru ortaya çıktığını iddia ederek, “Ve bugüne kadar, herkes hala bu pusulaların nereden geldiğini anlamaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Ancak Trump’ın sözünü ettiği pusulaların, pandemi nedeniyle posta yoluyla kullanılan oylar olduğu ve birçok eyalette posta yoluyla erken gönderilen bu oy pusulalarının sayımının seçim gününe kadar bekletildiği açıkça biliniyor.

Associated Press haber ajansına göre, Trump ve kampanya ekibi seçimlerin ardından yaklaşık 50 dava açtı ve bunların en az 30’u reddedildi ya da kapandı. En az 10 dava ise hala mahkeme kararı için beklemede.

Söz konusu davalarda öne sürülen iddialar pusulaların üzerindeki imzalarla ilgili sorunlar, zarfların gizliliği ve posta ile gönderilen oy pusulalarının üzerlerindeki posta mühürüyle ilgili sorunlara dayanıyor. Ancak hem Demokrat Parti’den hem de Cumhuriyetçi Parti’den seçim yetkilileri seçim sürecinin usulüne uygun tamamlandığını savunuyor.

Görev süresi boyunca Trump’a yakınlığıyla bilinen Adalet Bakanı William Barr da seçimlerde hile yapıldığına yönelik bir kanıt bulunmadığını ifade etti. Ancak Trump’ın avukatları Barr’ı da bu sözleri nedeniyle eleştiriyor.

Trump görev teslim törenine katılacak mı?

Seçimin sonucunu resmiyete kavuşturacak olan, eyalet bazında seçilmiş parti temsilcilerden oluşan Seçiciler Kurulu’nun oylamasının 14 Aralık’ta yapılması bekleniyor. Oylamanın beklendiği şekilde sonuçlanması durumunda Biden seçim yarışını 306 Seçiciler Kurulu delege oyuyla önde bitirmiş olacak. Trump ise şu ana kadar 232 Seçiciler Kurulu delege oyu garantilemiş durumda.

Seçiciler Kurulu oylamasının Ocak ayının başında Kongre’de de onaylanmasının ardından 20 Ocak’ta Biden resmi olarak görevi devralacak.

Amerikan siyasi tarihinde bir asırdan fazla bir süredir devam eden gelenekte, tüm başkanlar kendilerinden sonra gelen başkanların göreve başlama törenlerine katılarak yeni yönetimi herkesin önünde tebrik ederek koltuğu teslim ediyor.

Trump bu törenle ilgili bir karara vardığını açıkladı ancak kararının ne olduğunu henüz belirtmedi. Bunun yanı sıra seçmenlerine, 2024 yılında yeniden başkanlık seçimlerinde yarışacağı vaadinde bulundu.

Bugüne kadar ikinci dönem başkanlık için yarışan ancak bu yarışı kaybettikten 4 yıl sonra yeniden seçimlerde galip gelen tek ABD başkanı 1892’de Grover Cleveland oldu.

Yeniden başkan adayı olma planını açıkça ifade eden Trump bu hafta başında Beyaz Saray’da düzenlediği bir etkinlikte Cumhuriyetçi destekçilerine hitaben, “Harika bir dört yıl oldu. Bir dört yıl daha geçirmeye çalışıyoruz. Bu şimdi olmazsa, dört yıl sonra yeniden görüşeceğiz” şeklinde konuştu.

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