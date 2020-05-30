Trump: “Görüntüler Polis Teşkilatı İçin Hakaret”

ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis’te George Floyd’un gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi sonrası yaşanan olayları, gerilimin Perşembe gecesi tırmanmasının ardından ilk kez kamera karşısında değerlendirdi. Siyah ABD vatandaşı George Floyd’un boğazına diziyle bastıran beyaz bir polis memuru tarafından nefessiz bırakıldığı görüntüler için “Polis teşkilatı için de bir hakaret” dedi.

George Floyd’un ailesiyle görüştüğünü söyleyen Trump, adaletin yerini bulması konusunda kararlı olduklarını belirtti.

ABD’de polis şiddeti sorunu mu var?

Toplantıyı sonlandırmadan önce basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Trump, “Dün gece yaşananlar pek çok açıdan üzücüydü. Bu gece farklı olmasını umuyorum. Ulusal muhafız görevde. Ama bir sorun yaşanmamasını umuyorum” dedi.

Başkan Trump’a “ABD’de polis şiddeti sorunu mu var?” sorusu yöneltildi. ABD Başkanı, “Polisimiz büyük ölçüde harika iş çıkarıyor. Böyle bir şey nasıl yaşanabiliyor? Böyle bir olayın yaşanması gerçekten çok talihsiz” dedi.

ABD ve Çin arasında soğuk savaş mı yaşanıyor?

ABD Başkanı’na Çin’le yaşanan virüs salgını ve Hong Kong gerilimi de soruldu.

Gazetecilerden birinin “ABD ve Çin arasında soğuk savaş mı başlıyor” sorusunu yöneltmesi üzerine Trump, “Çin konusunda yaşananlardan memnun değilim. Virüsün kontrolden çıktığını varsayıyorum. Virüsü Pekin’de görmedik ama New York’ta, İtalya’da, İspanya’da gördük. Çin’de durdurdular ama Avrupa ve ABD’ye gelmesini engellemediler. Ne oldu? Sağlam bir araştırma yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

