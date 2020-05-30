HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump: “Görüntüler Polis Teşkilatı İçin Hakaret”

Trump: “Görüntüler Polis Teşkilatı İçin Hakaret”

30.05.2020 01:57 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Minneapolis’te siyah ABD vatandaşı George Floyd’un gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi sonrası yaşanan olayları ilk kez kamera karşısında değerlendirdi

Trump: “Görüntüler Polis Teşkilatı İçin Hakaret”

ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis’te George Floyd’un gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi sonrası yaşanan olayları, gerilimin Perşembe gecesi tırmanmasının ardından ilk kez kamera karşısında değerlendirdi. Siyah ABD vatandaşı George Floyd’un boğazına diziyle bastıran beyaz bir polis memuru tarafından nefessiz bırakıldığı görüntüler için “Polis teşkilatı için de bir hakaret” dedi.

“Barışçıl gösteri hakkını destekliyoruz ama anarşiye izin veremeyiz”

Başkan Trump Beyaz Saray’da ekonomi ekibiyle birlikte virüs salgınının ardından normalleşme sürecinde şirket temsilcileriyle görüştü.

Bu toplantı vesilesiyle kamera karşısına geçen Trump önce Minneapolis’te polis memurunun üçüncü derece cinayetle suçlandığı George Floyd’un ölümünün ardından bölgede yaşanan şiddet olaylarını değerlendirdi.

Barışçıl gösteri hakkına destek verdiklerini belirten Trump, “Ancak durumun anarşi ve kaosa dönüşmesine izin veremeyiz. Yağmacılar barışçıl göstericilerin seslerini bastırmasın. George Floyd'un anısını kusursuz şekilde yaşatalım. Acıyı anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

George Floyd’un ailesiyle görüştüğünü söyleyen Trump, adaletin yerini bulması konusunda kararlı olduklarını belirtti.

ABD’de polis şiddeti sorunu mu var?

Toplantıyı sonlandırmadan önce basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Trump, “Dün gece yaşananlar pek çok açıdan üzücüydü. Bu gece farklı olmasını umuyorum. Ulusal muhafız görevde. Ama bir sorun yaşanmamasını umuyorum” dedi.

Başkan Trump’a “ABD’de polis şiddeti sorunu mu var?” sorusu yöneltildi. ABD Başkanı, “Polisimiz büyük ölçüde harika iş çıkarıyor. Böyle bir şey nasıl yaşanabiliyor? Böyle bir olayın yaşanması gerçekten çok talihsiz” dedi.

ABD ve Çin arasında soğuk savaş mı yaşanıyor?

ABD Başkanı’na Çin’le yaşanan virüs salgını ve Hong Kong gerilimi de soruldu.

Gazetecilerden birinin “ABD ve Çin arasında soğuk savaş mı başlıyor” sorusunu yöneltmesi üzerine Trump, “Çin konusunda yaşananlardan memnun değilim. Virüsün kontrolden çıktığını varsayıyorum. Virüsü Pekin’de görmedik ama New York’ta, İtalya’da, İspanya’da gördük. Çin’de durdurdular ama Avrupa ve ABD’ye gelmesini engellemediler. Ne oldu? Sağlam bir araştırma yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniğiSosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği
Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı getirildiMinneapolis'te sokağa çıkma yasağı getirildi
Fare yetiştirmeleri için çiftçilere teşvik ödemesi yapıldıFare yetiştirmeleri için çiftçilere teşvik ödemesi yapıldı

En Çok Okunan Haberler

Trump: Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz

Trump: Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 489'a yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 489'a yükseldi

Bomba itiraf! 'Ondan çocuk yapardım'

Bomba itiraf! 'Ondan çocuk yapardım'

Berna Laçin'in kreş paylaşımına Bakan Selçuk'tan yanıt geldi

Berna Laçin'in kreş paylaşımına Bakan Selçuk'tan yanıt geldi

Genelge yayımlandı! Milyonlarca memur bu haberi bekliyordu

Genelge yayımlandı! Milyonlarca memur bu haberi bekliyordu

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 1 Haziran'dan itibaren açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 1 Haziran'dan itibaren açılıyor

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Diğer Haberler
George Floyd’un öldürüldüğü Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı getirildi

Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı getirildi

Rusya'dan ABD'nin DSÖ ile ilgili açıklamalarına tepki

Rusya'dan ABD'nin DSÖ ile ilgili açıklamalarına tepki

DSÖ ve 37 ülke koronavirüse karşı mücadelede 'ortak erişim havuzu' girişimi başlattı

DSÖ ve 37 ülke koronavirüse karşı mücadelede 'ortak erişim havuzu' girişimi başlattı

İranlı vekilden Esad itirafı: 30 milyar dolar harcadık

İranlı vekilden Esad itirafı: 30 milyar dolar harcadık

Son dakika! Trump: Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz

Trump: Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz

New York'un 8 Haziran'da normalleşmeye başlaması bekleniyor

Salgının merkez üssünde flaş karar! Resmen açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.