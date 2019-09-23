Trump Görüşmede Biden’ların Adının Geçtiğini Doğruladı

Baskan Donald Trump, Ukrayna’nın yeni lideri Volodymyr Zelenskiy’le yaptığı telefon konuşmasında eski Başkan yardımcısı Joe Biden ve oğluna değindiğini doğruladı. Demokratlar Trump’ı başkanlık seçimleri öncesinde bir yabancı ülke liderine telefon ederek rakibine zarar vermeye çalıştığı gerekçesiyle görevi kötüye kullanmakla suçluyor.

Trump Teksas’a gitmek üzere Beyaz Saray’dan ayrıldığı sırada gazetecilere yaptığı açıklamada 25 Temmuz’da yaptığı telefon görüşmesinin Ukrayna’nın yeni Cumhurbaşkanı’nı tebrik etmeye ve bu Doğu Avrupa ülkesinde yolsuzlukla mücadele konusuna odaklandığını söyledi. Daha sonra Biden’ı ve oğlunu örnek olarak gösteren Trump, “Başkan Yardımcısı Biden ve oğlu gibi insanlarımızın Ukrayna’da zaten var olan yolsuzluğa katkı sağlamasını istemeyiz” dediğini belirtti. Trump konuşmasında yanlış bir söz sarf etmediğinde ısrar ediyor.

Demokratlar’ın anketlerde en güçlü görünen başkan aday adayı Biden ise Trump’ı kendisini siyasi olarak karalamaya çalışmakla suçluyor.

Başkan’ın daha önceki eylemlerinden dolayı hakkında görevden azil sürecinin başlatılmasını desteklemeyen Demokrat Temsilciler Meclisi lideri Nancy Pelosi bu kez uyarıda bulundu. Pelosi, Pazar günü yaptığı açıklamada Kongre’ye Başkan’ın telefon konuşmasıyla ilgili yapılan şikayet konusunda ayrıntılı bilgi verilmezse Başkan’a yönelik soruşturmalarda yepyeni bir düzeye geçeceklerini söyledi.