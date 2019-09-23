Trump Görüşmede Biden’ların Adının Geçtiğini Doğruladı

Baskan Donald Trump, Ukrayna’nın yeni lideri Volodymyr Zelenskiy’le yaptığı telefon konuşmasında eski Başkan yardımcısı Joe Biden ve oğluna değindiğini doğruladı. Demokratlar Trump’ı başkanlık seçimleri öncesinde bir yabancı ülke liderine telefon ederek rakibine zarar vermeye çalıştığı gerekçesiyle görevi kötüye kullanmakla suçluyor.
Trump Teksas’a gitmek üzere Beyaz Saray’dan ayrıldığı sırada gazetecilere yaptığı açıklamada 25 Temmuz’da yaptığı telefon görüşmesinin Ukrayna’nın yeni Cumhurbaşkanı’nı tebrik etmeye ve bu Doğu Avrupa ülkesinde yolsuzlukla mücadele konusuna odaklandığını söyledi. Daha sonra Biden’ı ve oğlunu örnek olarak gösteren Trump, “Başkan Yardımcısı Biden ve oğlu gibi insanlarımızın Ukrayna’da zaten var olan yolsuzluğa katkı sağlamasını istemeyiz” dediğini belirtti. Trump konuşmasında yanlış bir söz sarf etmediğinde ısrar ediyor.
Demokratlar’ın anketlerde en güçlü görünen başkan aday adayı Biden ise Trump’ı kendisini siyasi olarak karalamaya çalışmakla suçluyor.
Başkan’ın daha önceki eylemlerinden dolayı hakkında görevden azil sürecinin başlatılmasını desteklemeyen Demokrat Temsilciler Meclisi lideri Nancy Pelosi bu kez uyarıda bulundu. Pelosi, Pazar günü yaptığı açıklamada Kongre’ye Başkan’ın telefon konuşmasıyla ilgili yapılan şikayet konusunda ayrıntılı bilgi verilmezse Başkan’a yönelik soruşturmalarda yepyeni bir düzeye geçeceklerini söyledi.
Yine azil konusunda temkinli yaklaşan siyasetçilerden Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff de CNN televizyonuna yaptığı açıklamada Trump’ın Ukrayna lideriyle konuşmasının ardından “artık geri dönülemez bir noktaya gelmiş olabileceklerini” söyledi.
Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden, Ukrayna doğalgaz firması Burisma Holdings tarafından 2014 yılının Nisan ayında işe alınmıştı. Bu tarih Ukrayna’nın Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı’nın protestolarla görevinden olmasından iki ay sonrasına denk geliyor. Joe Biden da yeni batı yanlısı hükümete ve ülkede yolsuzluğa karşı verdiği destekle biliniyor.
Biden’ın oğlunun bu Ukraynalı şirkette işe alınması, görevi bırakan eski Cumhurbaşkanı’nın siyasi ortağı olan şirketin başkanının Obama yönetimi üzerinde etki sahibi olacağı kaygısını beraberinde getirmişti.
Bundan iki yıl sonraysa Joe Biden Ukrayna hükümetine yolsuzluğun üzerine gitmekte yeterli olmayan başsavcıyı görevden alma baskısı yapmıştı. Trump şirketin başkanını soruşturan savcının aslında Biden’ın oğlu Hunter’ın peşinde olduğunu ve Biden’ın oğlunu korumak için savcıyı kovdurduğunu öne sürüyor.
Trump’ın 25 Temmuz telefon görüşmesinin gündeme gelmesiyse istihbarat çevrelerinden bir kişinin bu görüşmeyle ilgili usulsüzlük şikayetinde bulunmasıyla başlamıştı.
Trump yönetimi şikayetin ayrıntılarının Kongre’yle paylaşılmasına izin vermedi. Demokratlar ise konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını, gerekirse meseleyi mahkemeye taşıyacaklarını vurguluyor.
Basında çıkan haberlere göre Trump, Zelenskiy’den savcının kovulması konusunun Biden’larla bağlantısını soruşturmasını istedi.
Biden savcının kovulmaması halinde ABD yardımını durdurma tehdidinde bulunduğunu kabul etmiş, ancak bunun savcının büyük yolsuzluk davalarını ele almakta başarısız olması nedeniyle olduğunu ve AB’nin de bu kararı desteklediğini söylemişti.
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