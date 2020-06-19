Trump göstericileri tehdit etti

Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen kampanyasına bu hafta sonu kaldığı yerden devam edecek. Oklahoma eyaletinin ikinci büyük kenti olan Tulsa‘da düzenlenecek mitinge ülkenin çeşitli eyaletlerinden protestocuların da gelmesi bekleniyor. Trump miting öncesi protestoculara tehdit niteliğinde bir uyarıda bulunarak, "kendilerine anlayışlı davranılmayacağını" söyledi.

Trump Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Oklahoma'ya giden protestocular, anarşistler, kışkırtıcılar, çapulcular ve ayak takımı, lütfen anlayın, New York'ta, Seattle'da ya da Minneapolis'te olduğu gibi muamele görmeyeceksiniz. Çok daha farklı bir görünüm olacak!" ifadelerini kullandı.

Tulsa kenti belediye başkanı G.T. Bynum karışıklık çıkması endişesi nedeniyle mitingin yapılacağı alan ve çevresi dahil kentin bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Belediye Başkanı Bynum başka eyaletlerde şiddet yanlısı ve zarar verici davranışlarda bulunan grupların hafta sonunda mitingde karışıklık çıkarmak üzere Tulsa'ya gelmelerinin beklendiğini söyledi.