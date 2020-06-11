Trump Gösteriler Devam Ederken Farklı Kesimleri Dinleyecek

Hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler kendi reform tasarısı üzerinde çalışıyor

Sözcü McEnany, Demokratların hazırlamakta olduğu yasa tasarısında yer alan bu maddenin en başından ‘’sorunlu’’ olduğunu söyledi. ​

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, alınacak önlemler kapsamında yasa tasarılarının ve başkanlık kararnamelerinin değerlendirilmekte olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, siyah Amerikalı George Floyd’un Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alındığı sırada hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protesto gösterileri devam ederken Teksas eyaletinin Dallas kentinde dini liderler, kolluk gücü yetkilileri ve küçük işletme sahipleriyle bir araya gelecek.

Temsilciler Meclisi’nin Adalet Komisyonu ise reform çalışmasıyla ilgili oturumunu Çarşamba günü yaptı. Oturuma George Floyd’un kardeşi Philonise Floyd da katıldı ve Kongre üyelerine, polisin yetkilerini kısıtlayacak reformu bir an önce hayata geçirmeleri için çağrı yaptı.

Cumhuriyetçilerin liderliğindeki Senato ise kendi reform paketi üzerinde çalışıyor. Senato Adalet Komisyonu, konuyla ilgili ilk oturumunu gelecek hafta yapacak.

Demokratların kontrolundaki Temsilciler Meclisi’nin liderleri, polisin hesap verme yükümlülüğünün kapsamının genişletilmesini, kabahatli davranışlarının ülke genelinde takip edilmesini sağlayan bir veri tabanı oluşturulmasını ve polis teşkilatlarına askeri teçhizat sağlanmasını önlemeyi içeren bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

Başkan Trump, Çarşamba günü geç saatte yazdığı Twitter mesajında Seattle’daki göstericiler için ‘‘yerli teröristler’’ dedi ve sık sık tekrar ettiği ‘‘kanun ve nizam’’ ifadesini kullandı. Seattle kentinin ve bağlı olduğu Washington eyaletinin liderlerini eleştiren Trump, gerekirse federal düzeyde müdahale edileceği tehdidini yineledi.

Trump, ‘‘Şehrinizi geri alın. Eğer bunu siz yapmazsanız ben yapacağım. Bu bir oyun değil’’ diye yazdı.

Seattle Belediye Başkanı Jenny Durkan ise Twitter’dan Trump’a yanıt verdi. Durkan, mesajında, ‘‘Güvende olmamızı sağlayın ve kışlalarınıza geri dönün’’ diye yazdı. Durkan dünya genelinde siyahların haklarını savunan eylemin sloganı olan Siyahların Hayatı Önemlidir etiketini de kullandı.

Buffalo kentinde 75 yaşındaki göstericinin yaralanmasının ardından önlemler

Yaşlı bir göstericinin polis tarafından itilerek yere düşürüldüğü ve polis şiddeti tartışmalarını iyice körükleyen olayın ardından New York eyaletinin Buffalo kenti Belediye Başkanı Byron Brown da Kamu Koruma Birimi adlı yeni bir oluşumun toplumsal olaylara müdahale eden mevcut Acil Durum Yanıt Timi’nin yerini alacağını bildirdi.