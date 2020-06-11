Trump Gösteriler Devam Ederken Farklı Kesimleri Dinleyecek

ABD Başkanı Donald Trump, siyah Amerikalı George Floyd’un Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alındığı sırada hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protesto gösterileri devam ederken Teksas eyaletinin Dallas kentinde dini liderler, kolluk gücü yetkilileri ve küçük işletme sahipleriyle bir araya gelecek.
Beyaz Saray, yuvarlak masa toplantısının, ‘’Amerika’daki toplumlar arasında ekonomi, sağlık ve adalet konusundaki tarihi ayrılıklara getirilecek çözümleri’’ kapsayacağını bildirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, alınacak önlemler kapsamında yasa tasarılarının ve başkanlık kararnamelerinin değerlendirilmekte olduğunu belirtti.
Başkan Trump’ın desteklemediği önerilerin başında kolluk güçleri aleyhinde dava açılmasının önünde engel oluşturan dokunulmazlığın kaldırılması yer alıyor.
Sözcü McEnany, Demokratların hazırlamakta olduğu yasa tasarısında yer alan bu maddenin en başından ‘’sorunlu’’ olduğunu söyledi.
Hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler kendi reform tasarısı üzerinde çalışıyor
Demokratların kontrolundaki Temsilciler Meclisi’nin liderleri, polisin hesap verme yükümlülüğünün kapsamının genişletilmesini, kabahatli davranışlarının ülke genelinde takip edilmesini sağlayan bir veri tabanı oluşturulmasını ve polis teşkilatlarına askeri teçhizat sağlanmasını önlemeyi içeren bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını açıklamıştı.
Cumhuriyetçilerin liderliğindeki Senato ise kendi reform paketi üzerinde çalışıyor. Senato Adalet Komisyonu, konuyla ilgili ilk oturumunu gelecek hafta yapacak.
George Floyd’un kardeşinden Kongre’ye çağrı
Temsilciler Meclisi’nin Adalet Komisyonu ise reform çalışmasıyla ilgili oturumunu Çarşamba günü yaptı. Oturuma George Floyd’un kardeşi Philonise Floyd da katıldı ve Kongre üyelerine, polisin yetkilerini kısıtlayacak reformu bir an önce hayata geçirmeleri için çağrı yaptı.
Trump Seattle’daki göstericilere çıkıştı, liderleri eleştirdi
Gösterilerin ilk günlerinde polis ve protestocular arasında sert çatışmaların yaşandığı ülkenin kuzeybatısındaki Seattle kentindeki gösteriler Çarşamba günü sakindi.
Başkan Trump, Çarşamba günü geç saatte yazdığı Twitter mesajında Seattle’daki göstericiler için ‘‘yerli teröristler’’ dedi ve sık sık tekrar ettiği ‘‘kanun ve nizam’’ ifadesini kullandı. Seattle kentinin ve bağlı olduğu Washington eyaletinin liderlerini eleştiren Trump, gerekirse federal düzeyde müdahale edileceği tehdidini yineledi.
Trump, ‘‘Şehrinizi geri alın. Eğer bunu siz yapmazsanız ben yapacağım. Bu bir oyun değil’’ diye yazdı.
Seattle Belediye Başkanı Jenny Durkan ise Twitter’dan Trump’a yanıt verdi. Durkan, mesajında, ‘‘Güvende olmamızı sağlayın ve kışlalarınıza geri dönün’’ diye yazdı. Durkan dünya genelinde siyahların haklarını savunan eylemin sloganı olan Siyahların Hayatı Önemlidir etiketini de kullandı.
Buffalo kentinde 75 yaşındaki göstericinin yaralanmasının ardından önlemler
Yaşlı bir göstericinin polis tarafından itilerek yere düşürüldüğü ve polis şiddeti tartışmalarını iyice körükleyen olayın ardından New York eyaletinin Buffalo kenti Belediye Başkanı Byron Brown da Kamu Koruma Birimi adlı yeni bir oluşumun toplumsal olaylara müdahale eden mevcut Acil Durum Yanıt Timi’nin yerini alacağını bildirdi.
75 yaşındaki göstericinin polis tarafından itilerek yere düşmesi ve ağır yaralanmasının ardından Acil Durum Yanıt Timi’nin görevine son verilmişti. Buffalo kent idaresi ayrıca esrar taşımak gibi şiddet içermeyen hafif suçlarda tutuklama yapmayı bırakma ve polis memurlarının beden kameralarındaki görüntülerin kamuoyunca erişilebilir olması kararlarını aldı.
Belediye Başkanı Brown, düzenlediği basın toplantısında, polisliği kanunun uygulanmasından, topluluk bağlarının güçlendirilmesi, iletişimin arttırılması, genç siyah erkeklerin ve siyah halkın polisle olumsuz ilişkisini azaltarak şiddet sarmalına girmesini önleyici, yapıcı bir modele dönüştüreceğini söyledi.
Popüler oto yarışı serisi NASCAR da birçok kişi tarafından baskı ve kölelik sembolü olarak görülen Amerikan Konfedere Devletleri bayrağını kullanmayı yasakladı.
NASCAR’dan yapılan açıklamada ‘‘NASCAR etkinliklerinde konfedere devletler bayrağının varlığı, tüm yarışseverlere ve yarışmacılara kapsayıcı ve dostane bir ortam sağlama kararlılığımızla çelişiyor’’ denildi.
Konfederasyon Başkanı Jefferson Davis’in Konfederasyon’un başkenti olan Virginia eyaletinin Richmond kentinde dikili heykeli, Çarşamba gecesi söküldü.
Pelosi’den ‘‘Konfederasyon döneminin 11 heykeli kaldırılsın’’ teklifi
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Çarşamba günü Konfederasyon dönemine ait 11 heykelin ABD’nin başkentinden kaldırılması teklifinde bulunmuştu.
Pelosi, açıklamasında, ‘‘Başkentteki heykeller Amerikalılar olarak bizim en yüksek ideallerimizi göstermeli. Bizim kim olduğumuzu ve ulus olarak hedefimizi ifade etmeli’’ dedi. Pelosi, ‘‘Onların heykelleri nefrete övgü niteliğinde, köklerimize değil. Kaldırılmalılar’’ diye yazdı.
Bir diğer tartışma da Amerika’da Konfederasyon komutanlarının adlarını taşıyan bazı askeri üslerin isimlerinin değiştirilmesiyle ilgili. Savunma Bakanı Mark Esper ve Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Ryan McCarthy, konunun partiler üstü tartışmaya açılmasına sıcak baktıklarını söylerken Trump, öneriye sert şekilde karşı çıktı.
Trump, yazdığı Twitter mesajında, ‘‘Yönetimim bu muhteşem ve efsane askeri üslerin isimlerini değiştirmeyi düşünmeyecektir bile. Dünyadaki en büyük ulus olarak tarihimiz değiştirilemez. Ordumuza saygı gösterin!’’ diye yazdı.