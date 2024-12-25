Trump Grönland'ı gözüne kestirdi, Danimarka sınırda önlemlerini artırdı... Artık yüksek sesle konuşuluyor: ABD'nin en büyük toprak kazanımı olacak!

Yeni başkan seçilen Donald Trump, ABD'nin tarihteki en büyük toprak kazanımı için hareket geçiyor. ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğini belirtirken; bunun da mutlak zorunluluk olduğunu söyledi.

"ABD'NİN 'EN BÜYÜK TOPRAK KAZANIMI OLACAK"

Grönland Başbakanı Egede, topraklarının satılık olmadığını ilan etse de ABD medyası, 'en büyük toprak kazanımı' başlıklarıyla adeta zemin hazırlamaya başladı.

New York Post gazetesinde yer alan habere göre Trump'ın Grönland'ı satın alma planı, ABD'nin tarihteki en büyük toprak kazanımı olacak ve Amerika'nın büyüklüğünü neredeyse iki katına çıkaran 1803 Louisiana Satın Alımı'nı bile geride bırakacak.

"BAŞKAN YÜZDE YÜZ CİDDİ"

Trump'ın PayPal'ın kurucu ortağı Ken Howery'yi, 300 yılı aşkın bir süredir devasa bölgeyi kontrol eden Danimarka'nın ABD büyükelçisi olarak seçmesi de bu planın bir parçası olarak görülüyor.

Trump'ın danışmanları ve müttefikleri, Trump'ın Grönland'ı topraklarına katma ve Panama Kanalı'nı geri alma konusunda ciddi olduğunu söylüyor. Trump'a yakın bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada "Başkan yüzde 100 ciddi" ifadesini kullandı.

300 YILDAN UZUN SÜREDİR DANİMARKA'YA BAĞLI

Dünyanın en büyük adası Grönland, iklim krizinin etkisiyle buzların erimesi ve yeni ticaret yollarının açılması nedeniyle giderek daha önemli hale gelen Arktik bölgesinde merkezi bir konuma sahip bulunuyor. Zengin yer altı rezervlerine de sahip Grönland'ın hem ABD'ye yakınlığı hem de kilit deniz yolları üzerindeki konumu, Washington için özellikle Rusya ve Çin ile artan rekabet bağlamında "stratejik avantaj" olarak görülüyor ancak kritik bölge 300 yıldan uzun süredir Danimarka'ya bağlı.

DANİMARKA HAREKETE GEÇTİ: 1,5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Hürriyet'te yer alan habere göre; Trump'ın açıklaması sonrası çok sert bir cevap vermeyen Danimarka dikkat çeken bir hamlede bulundu ve Grönland'ın savunmasını iki elit kızak köpeği ekibi de dâhil olmak üzere 1,5 milyar dolarlık yeni kaynakla destekleyeceğini açıkladı.

Trump'ın adayı satın almaya yönelik ilgisinin arttığının sinyalini vermesinden günler sonra gelen karar Washington'a karşı bir hamle olarak değerlendirilse de Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen Jyllands-Posten gazetesine yaptığı açıklamada kararın Trump'ın açıklamaları ile ilgilisi olmadığını öne sürdü ve “Uzun yıllar boyunca Kuzey Kutbu'na yeterince yatırım yapmadık, şimdi daha güçlü bir varlık planlıyoruz” dedi.

ADA İÇİN YENİ SAVUNMA ÖNLEMLERİ

Poulsen, devasa savunma paketinin iki yeni devriye botu, iki yeni uzun menzilli insansız hava aracı alımını finanse edeceğini ve adaya iki ek kızak köpeği ekibinin konuşlandırılmasına izin vereceğini belirtti.

Danimarkalılar İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Grönland'da devriye gezmek için kızak ekiplerini kullanıyor. BBC'ye göre Danimarka daha fazla kızak köpeği devriyesinin yanı sıra Grönland'daki komuta merkezindeki personel sayısını arttırmayı ve adanın havaalanlarını F-35 savaş uçaklarını kaldıracak şekilde geliştirmeyi planlıyor.