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Trump: Gülen'in iadesi gündemde değil

17.11.2018 19:40 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili iddialara yönelik "Hayır gündemde değil" dedi.

Trump: Gülen'in iadesi gündemde değil

Trump, Erdoğan'la iyi geçindiklerini ve Ankara ile ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.ABD Başkanı Donald Trump, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesinin gündemlerinde olmadığını söyledi. Kaliforniya'ya hareketinden önce gazetecilere konuşan Trump, Ankara'nın 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olarak gösterdiği Gülen'in Türkiye'ye iade edileceğine dair iddiaların olduğu yönündeki soruya, "Hayır gündemde değil" diye yanıt verdi.

Amerikan NBC News televizyonu Perşembe günü yayımladığı haberinde, Beyaz Saray'ın, Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan üzerindeki baskısını hafifletmek amacıyla Fethullah Gülen'in iadesi konusunda ilgili kurumlardan bilgi talep ettiğini iddia etmişti.

ABD Adalet Bakanlığı Cuma günü iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de, "Türk hükümeti Gülen'in iade edilmesiyle ilgili olarak defalarca talepte bulundu. Türkiye'nin bu konuda sunduğu belgeleri değerlendirmeye devam ediyoruz" demişti.

Trump açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la iyi geçindiklerini ve Türkiye ile ilişkileri güçlendirme arzusunda olduklarını dile getirdi.

Fethullah Gülen 1999 yılından bu yana ABD'de yaşıyor. Türk hükümeti Gülen'i "Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PYD)” adlı terör örgütünü kurarak 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti hükümetini yıkmak için darbe girişiminde bulunmakla suçluyor.

Fethullah Gülen ise bu iddiaları reddediyor. Türkiye Gülen'in iade edilebilmesini sağlayacak delilleri içeren yüzlerce dosyayı ABD'ye teslim ettiğini belirtiyor. Gülen'in iadesi son yıllarda gergin olan Ankara-Washington ilişkilerindeki en önemli sorunlardan birini oluşturuyor.

rtr/GY,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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