Trump: Gülen'in iadesi gündemde değil

Trump, Erdoğan'la iyi geçindiklerini ve Ankara ile ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.ABD Başkanı Donald Trump, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesinin gündemlerinde olmadığını söyledi. Kaliforniya'ya hareketinden önce gazetecilere konuşan Trump, Ankara'nın 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olarak gösterdiği Gülen'in Türkiye'ye iade edileceğine dair iddiaların olduğu yönündeki soruya, "Hayır gündemde değil" diye yanıt verdi.

Amerikan NBC News televizyonu Perşembe günü yayımladığı haberinde, Beyaz Saray'ın, Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan üzerindeki baskısını hafifletmek amacıyla Fethullah Gülen'in iadesi konusunda ilgili kurumlardan bilgi talep ettiğini iddia etmişti.

ABD Adalet Bakanlığı Cuma günü iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de, "Türk hükümeti Gülen'in iade edilmesiyle ilgili olarak defalarca talepte bulundu. Türkiye'nin bu konuda sunduğu belgeleri değerlendirmeye devam ediyoruz" demişti.