Trump: “Günde Bir Kez Hidroksiklorokin Alıyorum”

ABD Başkanı Donald Trump, Corona virüsüne karşı etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmamış olan hidroksiklorokin adlı ilacı kullandığını açıkladı. Sıtma ve lupus tedavisinde kullanılan ilacın kullanımını daha önce de teşvik eden Trump, “Her gün alıyorum ve hala buradayım” dedi. Başkan Trump, Beyaz Saray’da ekonomide çarkların yeniden dönmeye başladığı dönemde restoran sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Corona virüsüne karşı önlem amaçlı olarak sıtma hastalığı için geliştirilen hidroksiklorokin kullandığını açıkladı. Trump, “Son bir buçuk haftadır (ilacı) alıyorum. Her gün bir tane” dedi. Başkan Trump buna ek olarak her gün çinko takviyesi ve günde bir kez de enfeksiyonu önlemek için kullanılan azitromisin adlı antibiyotikten aldığını belirtti. FDA ilacın araştırma amacı dışında kullanılmaması konusunda uyarmıştı ABD Başkanı, Beyaz Saray’da Corona virüsüyle mücadele kapsamında oluşturulan görev gücüyle birlikte düzenlediği önceki basın toplantılarında da sıtma ilacı hidroksiklorokinin Corona virüsüne karşı tedavi yöntemi olarak kullanımını teşvik etmişti.

Uzmanlarsa, ilacın virüse karşı etkili olduğunu kesin olarak kanıtlayan bir bilimsel araştırma olmadığı konusunda uyarıda bulunmuş, hatta geçen ay yayımlanan bilimsel bir araştırmada ilacın Corona hastalarında etkili olmadığı belirtilmişti. Bazı araştırmalarda ilacın hastaların bazılarında ciddi yan etkilere yol açtığı da tespit edilmişti. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) geçen ay, söz konusu sıtma ilacının araştırma amacı dışında kullanılmaması gerektiği, ilacın bazı durumlarda ölümcül yan etkilerle sonuçlanabileceği uyarısında bulunmuştu. İlacın deney amaçlı olarak kullanıldığı bazı kişilerde kalp ritmi sorunlarının yaşandığı bildirilmişti. “Şu ana kadar gayet iyiyim” 73 yaşındaki Başkan Trump, Beyaz Saray doktoruna hidroksiklorokin kullanmasının bir sakıncası olup olmadığını sorduğunu, doktorun da istiyorsa ilacı kullanabileceğini söylediğini belirtti. Trump, ''Hidroksiklorokin alıyorum. Evet, şu anda da alıyorum. Birkaç hafta önce almaya başladım çünkü bence iyi bir ilaç. Hakkında birçok iyi hikaye duydum. Eğer iyi değilse, haber veririm. Bana zarar verecek değil. 40 yıldır piyasada sıtma, lupus ve başka hastalıklar için kullanılıyor. Salgının ön saflarında çalışanlar alıyor bu ilacı. Bir sürü doktor da kullanıyor. Ben de kullanıyorum. Umarım yakın gelecekte kullanmak zorunda kalmam, çünkü umuyorum başka çözümler ortaya çıkarılacak. Ancak bence herkesin kullanmasına izin verilmeli'' dedi.

Trump, ilacın yan etkilerine ilişkin haberlerin kendisine hatırlatılması üzerine ise, “Size tek söyleyebileceğim şu ana kadar gayet iyi olduğum” ifadelerini kullandı. Başkan Yardımcısı Mike Pence’in basın sözcüsü Katie Miller’ın Corona virüsü testinin pozitif çıkmasından bu yana her gün Corona testi yapılan Başkan Trump, şimdiye kadar yapılan bütün testlerin negatif çıktığını söyledi. Mikrop fobisi olduğu ve sık sık ellerini yıkadığı bilinen Başkan Trump, Beyaz Saray’da maske takmayı ise reddediyor. Cumhuriyetçi Parti çizgisine yakın bir kanal olarak bilinen Fox News ise, Başkan Trump’ın bu açıklamalarının ardından, hidroksiklorokin kullanımına yönelik daha önce yaptığı uyarılarıyla bilinen Rutgers Üniversitesi’nden Dr. Bob Lahita’yı yayına konuk aldı. Dr. Lahita, ilaçla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Gördüğümüz bir etkisi yok ve bugüne kadar çok sayıda hastanın tedavisinde kullandık” dedi. New York’ta 1,400 hasta üzerinde yapılan gözleme dayalı iki kapsamlı araştırmada, hidroksiklorokinin Corona virüsü hastalarında bir fayda sağlamadığı belirlenmişti. Geçen Perşembe günü BMJ adlı tıp dergisinde yayımlanan iki yeni araştırmada da aynı sonuca varıldığı aktarılmıştı.