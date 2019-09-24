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Trump, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 03:29 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile New York'ta yaptığı görüşmede, Kuzey Kore ile iyi bir ilişki içinde olduklarını ve bu ülkeye yeni yaptırım düşünmediklerini açıkladı - Trump, Kim ile yapması muhtemel üçüncü zirveden önce bu zirveden ne çıkacağını görmek istediğini söyledi

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi bir uyum yakaladıklarını ve bu ülkeye yeni yaptırım düşünmediklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile InterContinental New York Barclay Otel'de bir araya geldi.

Güney Kore ile ABD arasında çok iyi düzeyde ilişkiler olduğunu dile getiren Trump, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri daha da artıracaklarını belirtti.

Bir soru üzerine Kuzey Kore'ye yeni yaptırım veya Pyongyang'ı hedef alacak bir adım atmayı düşünmediklerini ifade eden Trump, "Kim Jong-un ile iyi bir ilişkimiz var. Belki bu sürecin sonunda onlarla yeni bir anlaşma yaparız, belki de yapamayız ancak şu anda iyi ilişkimiz var." dedi.

Trump, Kim ile daha önce "çok başarılı" iki zirve yaptıklarını hatırlatarak, "Herkes üçüncü zirveden bahsediyor, insanlar bunun olduğunu görmek istiyor. Neler olacağını göreceğiz ancak ondan önce bu zirveden ne çıkacağını görmek istiyorum." ifadesini kullandı.

- Yeni Zelanda ve Singapur başbakanları ile görüşme

Öte yandan Trump, Moon ile görüşmesinden önce Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile ayrı ayrı görüştü.

Trump, Ardern ile görüşmesinde, Yeni Zelanda'da mart ayında yaşanan cami saldırısından dolayı üzüntüsünü ve bu ülkeye desteğini bir kez daha yineledi.

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ABD Donald Trump Güney Kore

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