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"Trump günün yüzde 60'ını kendine ayırıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 22:58 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'daki günlük programının yaklaşık yüzde 60'ını "özel zaman" olarak değerlendirdiği iddia edildi - Amerikan Axios haber sitesince Trump'ın 06.00 civarında kalkmasına rağmen 11.00'e kadar ofise gelmediği ileri sürüldü - Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders: - "Başkan Trump, öncekilerden farklı bir liderlik stiline sahip ve sonuçlar da bunu gösteriyor. Bu vakitler, ortalama gününün çoğunu planlanmış toplantılarda, etkinliklerde ve çağrılarda geçiren Başkan Trump'ın, modern tarihin en üretken başkanı olmasına yardımcı oluyor"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'daki günlük programının yaklaşık yüzde 60'ını "özel zaman" olarak değerlendirdiği iddia edildi.

Beyaz Saray'da çalışan bir yetkili, Trump'ın son 3 ayı kapsayan günlük programını ABD medyasına sızdırdı.

Söz konusu programı yayımlayan Amerikan Axios haber sitesinin iddiasına göre her gün 08.00-11.00 saatlerinde Oval Ofis'te günlük brifinglere katılması gereken Trump, 06.00 civarında kalkmasına rağmen 11.00'e kadar ofise gelmiyor.

Her sabah Beyaz Saray'ın ikamet kısmında yaklaşık 5 saat "özel zaman" geçiren Trump, bu süre içinde televizyon izliyor, gazete okuyor, Twitter'da vakit geçiriyor ve bazı kişiler ile telefon görüşmeleri yapıyor.

Programdaki "özel zaman" maddesi ise Trump rutin başkanlık programından çok sıkıldığı için eski Özel Kalem Müdürü John Kelly tarafından eklendi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, habere ilişkin Axios'a yazılı açıklama gönderdi.

Açıklamada, Trump'ın "özel zaman" kapsamında geçirdiği vakitleri oldukça verimli şekilde kullandığını belirten Sanders, "Başkan Trump, öncekilerden farklı bir liderlik stiline sahip ve sonuçlar da bunu gösteriyor. Bu vakitler, ortalama gününün çoğunu planlanmış toplantılarda, etkinliklerde ve çağrılarda geçiren Başkan Trump'ın, modern tarihin en üretken başkanı olmasına yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

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