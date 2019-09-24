Trump Hakkında Azil Soruşturması Kapıda mı?

Başkan Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile Temmuz ayında yaptığı telefon görüşmesinde 2020 seçiminde Demokrat Partili olası rakibi Joe Biden’ın oğlunun araştırılmasını istediğinin iddia edilmesinin ardından, ABD basınına göre Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Trump hakkında resmen azil soruşturması başlatılacağını açıklaması bekleniyor. ABD’de istihbarat camiasından bir muhbir, Temmuz ayındaki telefon görüşmesinde Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı’ndan Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın kendisinin başkan yardımcısı olduğu dönemde Ukrayna enerji şirketi Burisma ile maddi bağlantılarının araştırılmasını istediği iddiasını ortaya atmıştı. BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere gittiği New York’ta konuşan Trump tartışma yaratan telefon görüşmesinin redakte edilmemiş halinin yayınlanması için onay verdiğini açıkladı. Telefon görüşmesi için “Son derece dostane ve uygunsuz bir şey içermediğini göreceksiniz. Baskı yok ve Joe Biden ve oğlunun aksine al-ver durumu da yok” dedi.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi partisi içinde istişarelere başladı. ABD basınına bilgi veren Demokrat Partili kaynaklar Pelosi’nin Başkan Trump hakkında resmen azil soruşturması başlatılacağını açıklayacağını iddia etti. Pelosi’nin ABD saatiyle 17.00’de basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise Pelosi’nin böyle bir açıklama yapacağına ilişkin haberlerin yeni bir gelişme olmadığı savunuldu. Beyaz Saray basın sözcüsü Stephanie Grisham yaptığı yazılı açıklamada “Demokratlar kendi seçmenleri adına çalışmaları gerekirken siyaseti bir silah olarak kullanıyor. Bu da yeni bir şey değil. Onlar azil sözcüğünü haykırmaya devam ederken, Başkan Trump ülkemiz adına New York’ta çok çalışıyor” ifadelerini kullandı. Joe Biden: “Trump Kongre’ye başka seçenek bırakmayacak” Cumhuriyetçi Başkan Trump’ın 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’den rakibi olması olası isimlerden olan eski başkan yardımcısı Joe Biden da konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerden soru almayan Biden Trump hakkında Kongre ile işbirliği yapmaması halinde azil sürecinin başlatılmasına destek verdiğini belirtti. “Trump Kongre’yi engellemeye devam ederse, görüşüme göre, Kongre’ye azil sürecini başlatmaktan başka bir seçenek bırakmayacak” dedi. Joe Biden “Siyasi saldırıları kaldırırım. Bunlar gelir geçer ve zaman içersinde de unutulur. Ancak bir başkanın ABD Anayasası’nı paramparça etmesine izin verirsek bunun sonsuza kadar sürecek etkileri olur” ifadelerini kullandı. Biden Kongre’nin Trump hakkında azil sürecini resmen başlatmasına ilişkin olarak “Bu bir trajedi olur ama Trump’ın kendisinin yarattığı bir trajedi” dedi. “Kongre’ye bilgi vermemek ve eylemlerin soruşturulması çabalarına engel olmak bir ABD Başkanı’nın davranışı olamaz, gücü kötüye kullanmak olur” şeklinde konuştu. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato Çoğunluk lideri Mitch McConnell ise “Trump’ın Temsilciler Meclisi’nde aziledilmesi halinde Senato’nun ne yapacağının konuşulması için henüz erken” değerlendirmesinde bulundu.