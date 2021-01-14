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Trump Hakkında İki Kez Azil Kararı Alınan İlk Başkan Oldu

14.01.2021 00:49 | Son Güncelleme:
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Trump Hakkında İki Kez Azil Kararı Alınan İlk Başkan Oldu

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’ın “ayaklanmayı teşvik” gerekçesiyle azledilmesi yönünde oy kullandı

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’ın “ayaklanmayı teşvik” gerekçesiyle azledilmesi yönünde oy kullandı. Trump, ABD tarihinde Temsilciler Meclisi tarafından azledilmesi yönünde ikinci kez karar alınan ilk başkan oldu.

Kongre binasının Trump yanlıları tarafından işgal edilmesinden bir hafta sonra Kongre’nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada üyelerin çoğunluğu Trump’ın azledilmesini öngören tasarıya 197’ye karşı 232 oyla destek verdi.

Temsilciler Meclisi’ndeki oylamadan önce, yedi Cumhuriyetçi üye Trump’ın azledilmesi yönünde oy kullanacaklarını açıklamıştı. 10 Cumhuriyetçi Kongre üyesi azil tasarısına destek verdi.

Başkan Donald Trump bu oylama sonucuyla ABD tarihinde Temsilciler Meclisi tarafından azledilmesi yönünde ikinci kez karar alınan ilk başkan oldu.

Trump hakkında 2019 yılında hakkında başlatılan ilk azil sürecinde Temsilciler Meclisi’ndeki oylamada ABD Başkanı’nın azledilmesi yönünde oy kullanan Cumhuriyetçi üye olmamıştı. Başkan Trump Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato tarafından aklanmıştı.

Temsilciler Meclisi’ne sunulan azil tasarısında tek gerekçe yer alıyor. Başkan Donald Trump ‘’ayaklanmayı teşvik etmekle’’ suçlanıyor.

Oylamadan önce tasarıya ilişkin tartışma oturumunda konuşan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, “Trump gitmeli. Başkan, hepimizin sevdiği ulusa yönelik açık bir tehdit” ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi’ndeki oylama Kongre baskınının ardından çok sıkı güvenlik önlemleri altında yapıldı. Oturumda söz alan Demokrat kongre üyeleri Başkan Trump hakkında sert ifadeler kullandı.

Kongre üyesi Julian Castro, Trump için ‘’Oval Ofis’te bulunan en tehlikeli adam’’ ifadelerini kullandı. Demokrat kongre üyesi Maxine Waters, Trump’ı ‘’iç savaş istemekle’’, Demokrat Jim McGovern da Başkan Trump’ı ‘’darbe girişimini kışkırtmakla’’ suçladı.

Bazı Cumhuriyetçilerse azil sürecinin hızlı bir şekilde yürütülmesine tepki gösterdi, azil sürecinin ülkeyi daha da kutuplaştıracağını savundu.

Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’in lideri Kevin McCarthy, ''Başkan’ın bu kadar kısa zamanda azledilmesi hata olur. Bu Başkan’ın hatası olmadığı anlamına gelmez. Başkan Çarşamba günü Kongre’ye yönelik saldırının sorumluluğunu taşımaktadır'' şeklinde konuştu.

Bundan sonraki süreç

Bundan sonraki süreçte azil tasarısı Senato’ya iletilecek. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bunun zamanlamasına karar verecek. Mevcut takvime göre Senato'nun 19 Ocak'a yani Biden'ın yemin töreninin düzenleneceği 20 Ocak'tan bir gün öncesine kadar toplanmayacağı öngörülüyor.

Kimi Demokrat Partililer, Pelosi'nin, Biden'ın görevine azil meselesinin gölgesinde başlamasını engellemek amacıyla azil gerekçelerini Senato'ya göndermek için bekleyeceği görüşünde. Ancak çok sayıda Demokrat, Pelosi'ye, gerekçeleri bir an önce Senato'ya göndermesi çağrısı yapıyor.

Biden başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Senato Çoğunluk Lideri görevine başlayacak olan Demokrat Partili Chuck Schumer, Salı günü meslektaşlarına gönderdiği mektubunda, Senato'nun bir yandan Biden'ın kabinesine aday gösterdiği isimlerin onay oturumlarını düzenler ve Corona yardım paketini onaylama sürecini yürütürken diğer yandan azil davasını görebileceğinin işaretini verdi.

Senato'daki azil duruşması görevden ayrıldıktan sonra yapılsa bile, suçlu bulunması durumunda Trump’ın bir daha başkanlık yarışına katılmaktan men edileceği belirtiliyor.

McConnell: “Henüz nasıl oy vereceğime karar vermedim”

Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, Senato’daki yargılama sürecinde Trump’ın görevden alınması yönünde oy kullanması ihtimalini dışlamadı.

Temsilciler Meclisi’ndeki oylamadan hemen önce Cumhuriyetçi senatörlere bir not gönderen McConnell, azil yargılamasında nasıl oy kullanacağı konusunda henüz karar vermediğini belirtti, “Senato’ya sunulan hukuki argümanları dinleyeceğim” dedi.

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