Trump Hakkında İki Kez Azil Kararı Alınan İlk Başkan Oldu

Trump hakkında 2019 yılında hakkında başlatılan ilk azil sürecinde Temsilciler Meclisi’ndeki oylamada ABD Başkanı’nın azledilmesi yönünde oy kullanan Cumhuriyetçi üye olmamıştı. Başkan Trump Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato tarafından aklanmıştı.

Başkan Donald Trump bu oylama sonucuyla ABD tarihinde Temsilciler Meclisi tarafından azledilmesi yönünde ikinci kez karar alınan ilk başkan oldu.

Kongre binasının Trump yanlıları tarafından işgal edilmesinden bir hafta sonra Kongre’nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada üyelerin çoğunluğu Trump’ın azledilmesini öngören tasarıya 197’ye karşı 232 oyla destek verdi.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’ın “ayaklanmayı teşvik” gerekçesiyle azledilmesi yönünde oy kullandı. Trump, ABD tarihinde Temsilciler Meclisi tarafından azledilmesi yönünde ikinci kez karar alınan ilk başkan oldu.

Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’in lideri Kevin McCarthy, ''Başkan’ın bu kadar kısa zamanda azledilmesi hata olur. Bu Başkan’ın hatası olmadığı anlamına gelmez. Başkan Çarşamba günü Kongre’ye yönelik saldırının sorumluluğunu taşımaktadır'' şeklinde konuştu.

Bazı Cumhuriyetçilerse azil sürecinin hızlı bir şekilde yürütülmesine tepki gösterdi, azil sürecinin ülkeyi daha da kutuplaştıracağını savundu.

Kongre üyesi Julian Castro, Trump için ‘’Oval Ofis’te bulunan en tehlikeli adam’’ ifadelerini kullandı. Demokrat kongre üyesi Maxine Waters, Trump’ı ‘’iç savaş istemekle’’, Demokrat Jim McGovern da Başkan Trump’ı ‘’darbe girişimini kışkırtmakla’’ suçladı.

Bundan sonraki süreç

Bundan sonraki süreçte azil tasarısı Senato’ya iletilecek. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bunun zamanlamasına karar verecek. Mevcut takvime göre Senato'nun 19 Ocak'a yani Biden'ın yemin töreninin düzenleneceği 20 Ocak'tan bir gün öncesine kadar toplanmayacağı öngörülüyor.

Kimi Demokrat Partililer, Pelosi'nin, Biden'ın görevine azil meselesinin gölgesinde başlamasını engellemek amacıyla azil gerekçelerini Senato'ya göndermek için bekleyeceği görüşünde. Ancak çok sayıda Demokrat, Pelosi'ye, gerekçeleri bir an önce Senato'ya göndermesi çağrısı yapıyor.

Biden başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Senato Çoğunluk Lideri görevine başlayacak olan Demokrat Partili Chuck Schumer, Salı günü meslektaşlarına gönderdiği mektubunda, Senato'nun bir yandan Biden'ın kabinesine aday gösterdiği isimlerin onay oturumlarını düzenler ve Corona yardım paketini onaylama sürecini yürütürken diğer yandan azil davasını görebileceğinin işaretini verdi.

Senato'daki azil duruşması görevden ayrıldıktan sonra yapılsa bile, suçlu bulunması durumunda Trump’ın bir daha başkanlık yarışına katılmaktan men edileceği belirtiliyor.