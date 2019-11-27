Trump Hakkındaki Azil Soruşturması Adalet Komisyonu’nda

Başkan Donald Trump hakkındaki azil soruşturmasında, İstihbarat Komisyonu’ndaki oturumların tamamlanmasının ardından yeni aşamaya geçildi. Süreci Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu devralıyor. İlk oturum önümüzdeki hafta Çarşamba günü yapılacak. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nda kamuya açık oturumların tamamlanmasının ardından, Başkan Trump hakkındaki azil soruşturmasında bir sonraki aşama Adalet Komisyonu. Adalet Komisyonu, Başkan Trump ve avukat ekibini 4 Aralık Çarşamba günü sabah saat 10.00’da yapılacak ilk oturuma davet etti. Adalet Komisyonu’nun Trump’ın azledilmesine yönelik gerekçelerin belirlenip belirlenmemesi, belirlenecekse de bu gerekçelerin neler olacağına karar vermesi sürecinde, açılış oturumuna sürecin anayasal zeminini inceleyecek olan hukuk uzmanları katılacak. “Umarım Başkan doğrudan ya da avukatı aracılığıyla katılmayı seçer” Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler, Başkan Trump’a bir mektup yazarak komisyon kurallarının başkana oturuma katılarak tanıkları sorgulama imkanını verdiğini hatırlattığını söyledi.

Nadler, “Başkan’ın önünde iki seçenek var: Ya azil soruşturması oturumlarında temsil edilme fırsatını kullanır ya da süreçle ilgili şikayet etmeye son verir. Umarım diğer başkanların yaptığı gibi soruşturmaya doğrudan ya da avukatı aracılığıyla katılmayı seçer” dedi. Trump ve avukatlarına bu konuda karar vermeleri için de 1 Aralık’a kadar süre tanındı. Başkan Trump’ın bizzat oturuma katılması olası değil. Trump önümüzdeki hafta İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılacak olan NATO liderler zirvesine katılacak. “İstihbarat Komisyonu raporu Şükran Günü tatilinden sonra yayınlanacak” Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun azil soruşturması kapsamında iki hafta boyunca tanıkların dinlendiği oturumların tamamlanmasının ardından elde edilen bulgular üzerine bir rapor hazırlayarak bunu Adalet Komisyonu’na göndermesi gerekiyor. İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff de, azil soruşturmasına öncülük eden İstihbarat, Dışişleri ve Gözetim Komisyonlarının Kongre üyelerinin Şükran Günü tatilinden 3 Aralık’ta dönmesinden kısa süre sonra soruşturmaya ilişkin raporu yayınlayacağını söyledi.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu da yapılacak oturumların ardından Başkan Trump’ın azledilmesine ilişkin gerekçeleri oylanmak üzere Temsilciler Meclisi’ne gönderip-göndermemeye karar verecek. Demokratlar Noel’e kadar komisyon sürecinin tamamlanarak Temsilciler Meclisi’nde oylamanın yapılmasını hedefliyor. Trump’a hangi suçlamalar yöneltilebilir? Başkan Trump hakkındaki suçlamaların büyük ölçüde Ukrayna konusuna odaklanması bekleniyor. Demokratlar Trump’a yönelik “rüşvet” ya da “şantaj” gibi kategorilere ayrılabilecek “gücü suistimal” başlığı altında bir azledilme gerekçesi sunma seçeneğini değerlendiriyor. Bu gerekçenin de Demokratlar'ın tanık ifadelerine dayanarak Trump’ın başkanlık makamını Ukrayna’ya siyasi içerikli soruşturma açması konusunda baskı yapmak için kullandığı iddiasına odaklanması bekleniyor. Demokratlar’ın Başkan Trump’ın kendi yönetimindeki yetkililere soruşturma kapsamında ifade vermeleri veya ellerindeki belgeleri paylaşmaları yönünde gönderilen celplere meydan okumaları yönünde verdiği talimatların çerçevesini çizen Kongre’nin engellenmesi suçlamasını da yöneltmesi bekleniyor. Demokratlar’ın ifadeye çağırdığı çok sayıda yetkili komisyonla işbirliği yapmış olsa da, Beyaz Saray Genel Sekreteri Mick Mulvaney, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Enerji Bakanı Rick Perry ve eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton Trump’ın talimatına uyarak komisyonda ifade vermeyi reddetti.