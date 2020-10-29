Trump Hakkındaki İsimsiz Makalenin Sahibi Belli Oldu

ABD Başkanı Trump hakkında sert eleştirilerin yer aldığı New York Times makalesini yazan isimsiz kişinin İç Güvenlik Bakanlığı eski genel sekreteri Miles Taylor olduğu ortaya çıktı. Taylor sosyal medya hesabından isimsiz yazarın kendisi olduğunu açıkladı.

Miles Taylor Twitter’dan paylaştığı açıklamada, “Donald Trump karaktersiz bir adam. Bu nedenle ‘Bir Uyarı’ kitabını yazdım. Bu nedenle ben ve meslektaşlarım aylarca kendi adımıza onun aleyhinde konuştuk. Herkesin saklandığı yerden çıkma zamanı geldi” diye yazdı.

Miles Taylor Başkan Trump’ı son dönemde sert şekilde eleştiren isimlerden biri. Miles Taylor’ın CNN televizyonuyla da yayınlara yorumcu olarak katkı yapmak üzere anlaşması bulunuyor.

“Trump’ın yanlış hareketlerine karşı koymayı amaçlayan gizli bir direniş gücü”

Taylor’ın kaleme aldığı isimsiz yazısı 2018 yılında New York Times tarafından yayımlanmıştı. Başkan Trump’ı öfkelendiren makalenin ardından isimsiz yazarın ve birtakım bilgileri sızdıran kişinin kim olduğunun ortaya çıkarılması için Beyaz Saray’da yoğun bir çaba başlamıştı.