Trump Hakkındaki İsimsiz Makalenin Sahibi Belli Oldu

ABD Başkanı Trump hakkında sert eleştirilerin yer aldığı New York Times makalesini yazan isimsiz kişinin İç Güvenlik Bakanlığı eski genel sekreteri Miles Taylor olduğu ortaya çıktı. Taylor sosyal medya hesabından isimsiz yazarın kendisi olduğunu açıkladı.
Miles Taylor Twitter’dan paylaştığı açıklamada, “Donald Trump karaktersiz bir adam. Bu nedenle ‘Bir Uyarı’ kitabını yazdım. Bu nedenle ben ve meslektaşlarım aylarca kendi adımıza onun aleyhinde konuştuk. Herkesin saklandığı yerden çıkma zamanı geldi” diye yazdı.
Miles Taylor Başkan Trump’ı son dönemde sert şekilde eleştiren isimlerden biri. Miles Taylor’ın CNN televizyonuyla da yayınlara yorumcu olarak katkı yapmak üzere anlaşması bulunuyor.
“Trump’ın yanlış hareketlerine karşı koymayı amaçlayan gizli bir direniş gücü”
Taylor’ın kaleme aldığı isimsiz yazısı 2018 yılında New York Times tarafından yayımlanmıştı. Başkan Trump’ı öfkelendiren makalenin ardından isimsiz yazarın ve birtakım bilgileri sızdıran kişinin kim olduğunun ortaya çıkarılması için Beyaz Saray’da yoğun bir çaba başlamıştı.
Söz konusu makalede kendisini yalnızca üst düzey yönetim yetkilisi olarak tanımlayan yazar, “Trump’ın yanlış hareketlerine karşı koymak ve gündeminin bir kısmının altını oymak üzere iş başında olan gizli bir direniş gücünün parçası olduklarını” yazmıştı.
O dönem isimsiz yazarın kaleme aldığı makalede, “Trump’ın atadığı pek çok kişinin demokratik kurumları korumak ve görevden ayrılana kadar Trump’ın hatalı dürtülerini engellemek amacıyla ellerinden geleni yapmaya söz verdikleri” belirtilmişti.
Söz konusu iddialar, Başkan Trump’ın hükümet içinde kendisine karşı komplo kuran bir derin devletin olduğu yönündeki iddialarını güçlendirmiş, Beyaz Saray içinde isimsiz makaleyi kimin yazdığına ilişkin tahmin yarışı başlamıştı.
Beyaz Saray içinde sık sık haber ve bilgi sızdırılmasından yakınan Başkan Trump, isimsiz makaleyi kaleme alan yazarın kim olduğunun ortaya çıkarılması talimatını vermiş, Adalet Bakanlığı’nın konuya ilişkin olası bir soruşturma başlatması için de ulusal güvenlik kaygılarını gerekçe göstermişti.
Beyaz Saray sözcüsü: "Yalancı ve korkak"
Beyaz Saray basın sözcüsü Kayleigh McEnany konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkan Trump Amerikan halkına verdiği sözleri tutmaya odaklanıyor. Bu düşük düzeyli ve tepkili eski çalışan, somut adım atmak yerine isimsiz olmayı ve öncülük etmek yerine sızdırmayı tercih eden bir yalancı ve korkak" ifadelerini kullandı.
Sözcü, "Amerikan halkı ülke için vizyonunu uygulamak üzere Başkan Trump'ı seçti, kendi gündemini Başkan'ın Önce Amerika politikalarının önüne alan kibirli bir derin devlet ajanını değil" dedi.
Trump New York Times’ın isimsiz makaleyi kaleme alan yazarın kimliğini açıklamasını istemişti.
Ancak yazar Amerikan kamuoyunda tartışma yaratan isimsiz makalenin ardından “Bir Uyarı” adında yine isimsiz bir kitap yazmış, kitapta Başkan Trump’ı “dengesiz ve beceriksiz” ifadeleriyle niteleyerek başkomutanlık görevi için uygun olmadığını savunmuştu.
Dönemin Beyaz Saray basın sözcüsü Stephanie Grisham, isimsiz makale kaleme alan yazar için korkak ifadesini kullanmış, “yazılanlar yalanlardan ibaret olduğu için makaleyi yazanın kimliğini gizlediği” eleştirisinde bulunmuştu.