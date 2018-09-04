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Trump hakkındaki kitaba Beyaz Saray'dan yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 23:54 | Son Güncelleme

ABD'de, Başkan Donald Trump ve Beyaz Saray hakkındaki kitap tartışmalara neden oldu - Kitapta, Trump yönetimindeki Beyaz Saray'da ciddi bir uyum ve koordinasyon sorunu olduğu iddia edildi - Beyaz Saray ise kitabın "uydurma birçok hikaye içerdiğini" ve yanlışlarla dolu olduğunu savundu

WASHINGTON (AA) - ABD'de kıdemli gazetecilerden Bob Woodward'un ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki yeni kitabı tartışmalara neden olurken, Beyaz Saray söz konusu kitabın yanlışlarla dolu olduğunu savundu.

Amerikan Washington Post gazetesinde bazı bölümleri kısmen yayımlanan Woodward'un "Korku: Beyaz Saray'da Trump" adlı kitabı, Amerikan kamuoyunda yeni tartışmaların kapısını araladı.

Donald Trump ile danışmanları arasında birçok konuda ciddi uyumsuzluk ve koordinasyonsuzluk olduğu iddia edilen kitapta, Trump'ın eski Özel Kalem Müdürü Reince Priebus'a atfen, "Beyaz Saray'da birçok kişinin birbirine yırtıcı davrandığı" öne sürüldü.

- "Aptal bir Güneyli"

448 sayfalık kitapta ayrıca, Trump'ın halen Adalet Bakanlığı görevini yürüten Jeff Sessions için "Zihinsel özürlü. Aptal bir Güneyli" ifadesini kullandığı iddia edildi.

Aynı kitapta Trump'ın, Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un yüzüne karşı "Sana güvenmiyorum, artık müzakerelerde yer almanı istemiyorum." dediği de yer aldı.

- "Şu lanet katili öldürelim"

Kitapta, Trump'ın 2017'deki kimyasal silah saldırısından sonra Beşşar Esed için "Şu lanet katili öldürelim. İçeri girip bunların çoğunu öldürelim." dediği iddiasına da yer verildi.

Woodward'da göre Trump, benzer şekilde, Temmuz 2017'deki bir Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında salonda bulunanlara tepki göstererek, "Afganistan'da sahada savaşan askerler bu işleri sizden daha iyi yapardı. Biz burada ne halt ediyoruz? Daha ne kadar adamımız ölecek ve ne kadar orada kalacağız?" ifadelerini kullandı.

Donald Trump yönetimindeki Beyaz Saray'da ciddi bir "koordinasyon ve düzen sorunu olduğu" savunulan kitapta, Trump ile bazı yardımcıları arasında geçen kimi konuşmalarda küfürlü ifadelerin kullanıldığı da iddia edildi.

- Beyaz Saray'dan sert tepki geldi

Raflardaki yerini 11 Eylül'de alması beklenen kitaba Beyaz Saray sert tepki gösterdi.

Kitapla ilgili yazılı bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, kitabın "uydurma birçok hikaye içerdiğini" ve "yanlışlarla dolu olduğunu" savundu.

Sanders açıklamasında, "Bu kitap, büyük bölümü bazı eski kırgın çalışanların ifadelerine dayanan uydurulmuş hikayelerden başka birşey değil ve hepsi de Başkan'ı kötü gösterme amacını taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump'ın başkanlık koltuğundaki ilk yılını anlatan Michael Wolff imzalı "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden" adlı kitap da ocak ayında yoğun tartışmalara neden olmuş, hatta Trump kitabın yayımlanmaması için yayınevine uyarı mektubu göndermişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Bob Woodward Donald Trump

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