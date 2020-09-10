Trump hakkındaki kitaptan: Kim, eniştesinin infazını ayrıntılarıyla anlattı

Washington Post için çalışan araştırmacı gazeteci Bob Woodward’ın kaleme aldığı ‘Rage’ (Öfke) adlı kitap, diplomatik teamüllerin ötesinde alışılmadık bir ilişki geliştiren Donald Trump ve Kim Jong-un hakkında detaylı bilgilere yer verdi.

Kitabın ABD basınına yansıyan bölümlerine göre Trump, 2018 yılında Singapur zirvesi sırasında ilk kez bir araya geldiği Kim’den ‘etkilendi’ ve onun ‘zekiden de öte’ biri olduğunu düşündü.

Kim de Trump'ın ilgisini memnuniyetle karşıladı ve ona gönderdiği bir mektupta "Ekselansları" diye hitap etti. Bu mektuplardan birinde Kim, ‘aralarındaki derin ve özel dostluğun sihirli bir güç olarak işe yarayacağına inandığını’ yazdı.

Öte yandan Kim’in kendisine her şeyi anlattığını söyleyen Trump, Kuzey Kore hakkında sıklıkla anlatılan ancak doğruluğu kanıtlanmayan ‘infaz’ hikâyesine de değindi. Buna göre Kim, Trump’a eniştesini nasıl öldürdüğünü tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Başarısızlıkla sonuçlanan nükleer zirveler de kitabın Kuzey Kore bölümünde kendine yer buldu. Kuzey Kore’nin nükleer silahların asla vazgeçmeyeceği yönündeki istihbarat raporlarını göz ardı eden Trump, ‘CIA’in Pyongyang ile nasıl baş edeceği konusunda bir fikrinin olmadığını’ söyledi.