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Trump Hangi Ülke Liderine Ne Söz Verdi?

19.09.2019 15:37 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın bir ülke lideriyle konuşurken sarfettiği sözler olay oldu. Trump’ın sözlerinin istihbarat çevresinden kimliği belirsiz bir kişi tarafından ihbar edilmesinin ardından konuyla ilgili olarak İstihbarat Genel Müfettişi Michael Atkinson Temsilciler Meclisi’nde ifade verecek

Trump Hangi Ülke Liderine Ne Söz Verdi?

Başkan Donald Trump’ın bir ülke lideriyle konuşurken sarfettiği sözler olay oldu. Trump’ın sözlerinin istihbarat çevresinden kimliği belirsiz bir kişi tarafından ihbar edilmesinin ardından konuyla ilgili olarak İstihbarat Genel Müfettişi Michael Atkinson Temsilciler Meclisi’nde ifade verecek.

Haber ilk olarak Washington Post gazetesinde yayınlandı.

Habere göre Trump Ağustos ayında görüştüğü bir ülke liderine bir vaate bulundu ve bu vaat şikayete konu oldu. Söz konusu şikayet 12 Ağustos’ta yapıldı.

Washington Post haberini iki eski yetkiliye dayandırıyor. Bununla birlikte ihbara konu olan konuşmayı Başkan Trump’ın hangi liderle yaptığı haberde yer almadı.

Trump’ın söz konusu zaman diliminde Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Katar Emiri, Pakistan Başbakanı ile görüştüğü biliniyor.

Konuyla ilgili olarak İstihbarat Genel Müfettişi Michael Atkinson Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nda kapalı oturumda ifade verecek.

Atkinson, konuyla ilgili ihbarı güvenilir ve acil olarak değerlendirmişti. Yasaya göre böyle bir durum Kongre’ye bildirilmek zorunda.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff, komisyonun ihbarı yapan kişileri ve Kongre’ye şikayetleri koruma konusuna çok önem verdiğini kaydetti.

Ulusal İstihbarat Dairesi’ne vekaleten başkanlık eden Joseph Maguire konuyla ilgili şikayetin ayrıntılarını Kongre üyelerine bildirmeyi reddetti.

Maguire’ın ofisinden bir avukat suçlamadaki şikayetlerin acil endişe verici nitelikte olmadığını kaydetti.

Maguire da Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nda 26 Eylül’de ifade verecek.

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