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  4. Trump hapishaneden çıkardı ama yargı yasak getirdi! O isim artık Washington'a giremeyecek

Trump hapishaneden çıkardı ama yargı yasak getirdi! O isim artık Washington'a giremeyecek

24.01.2025 23:01
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ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınıyla ilgili davada yargılanan ve Trump'ın imzaladığı af kararnamesiyle hapishaneden salınan "Oath Keepers" grubunun kurucusu Stewart Rhodes'un, mahkeme izni olmadan başkent Washington'a girişi yasaklandı.

Trump hapishaneden çıkardı ama yargı yasak getirdi! O isim artık Washington'a giremeyecek

ABD'de federal yargıç Amit Mehta, söz konusu davaya ilişkin kararını açıkladı.

Yargıç Mehta kararında, hapishaneden çıkmasının ardından başkent Washington'da bulunan Kongre binasını ziyaret ederek bazı Kongre üyeleriyle görüşen Rhodes'un, mahkeme izni olmadan Washington'a girişini yasakladı.

Bu kararın ayrıca, Kongre baskınıyla ilgili davada yargılanan Oath Keepers üyelerinden 7'si için de geçerli olduğu kaydedildi.

RHODES'UN YARGI SÜRECİ!

Baskındaki rolleri nedeniyle "isyanı organize etmek" ve "komplo kurmak" suçlamalarıyla yargılanmaları sonucunda Rhodes, Mayıs 2023'te 18 yıl, "Proud Boys'un" eski lideri Enrique Tarrio da Eylül 2023'te 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Rhodes ve Tarrio, Kongre baskını davasında yargılanan yaklaşık 1600 kişi içinde en uzun hapis cezası alanlar olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te görevinin ilk gününde imzaladığı kararnameyle, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına karışmış yaklaşık 1600 kişi için af çıkarmıştı.

Rhodes ve Tarrio, Trump'ın af kararnamesi kapsamında 21 Ocak'ta, cezalarını çektikleri Teksas ve Florida'daki hapishanelerden salınmıştı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
hapis trump
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