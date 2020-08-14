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Trump "Harris Yasal Olarak Aday Olamaz" İddialarını Reddetmedi

14.08.2020 19:20 | Son Güncelleme

Amerika’nın Sesi’nin (VOA) bu konudaki sorusunu yanıtlayan Trump, “Bugün duyduğuma göre, Kamala Harris’in yasal durumu başkan yardımcılığı görevi için gerekli koşullara uygun değil” dedi

Trump "Harris Yasal Olarak Aday Olamaz" İddialarını Reddetmedi

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat rakibi Joe Biden’in başkan yardımcılığı adaylığına seçtiği Kamala Harris’in bu görevi yasal olarak üstlenemeyeceği yönündeki iddiaları reddetmedi.

Amerika’nın Sesi’nin (VOA) bu konudaki sorusunu yanıtlayan Trump, “Bugün duyduğuma göre, Harris’in durumu gerekli koşullara uygun değil” dedi.

Harris doğduğunda, göçmen olan ailesinin o dönemki göçmenlik statüsü nedeniyle Harris’in başkan yardımcılığı adaylığının geçersiz olduğunu savunan Chapman Üniversitesi’nden hukuk profesörü John Eastman’e atıfta bulunan Trump, “Bu arada, o yazıyı yazan avukat oldukça kalifiye ve yetenekli bir avukat… Demokratlar, Harris’i başkan yardımcılığı adaylığına seçmeden önce bu konuyu gözden geçirmiş olmalıydı” şeklinde konuştu.

Eastman’ın, Newsweek dergisinde yayınlanan ve Harris’in yasal olarak başkan yardımcılığı adayı olamayacağını iddia ettiği makaleyi Trump’ın seçim kampanyası danışmanlarından Jenna Ellis de Perşembe günü Twitter hesabından paylaştı.

Kamala Harris California eyaletinin Oakland kentinde doğdu. Anayasa uzmanlarının görüşleri ve Anayasa Mahkemesi’nin daha önceki kararları, ABD’de doğan herkesin vatandaş olduğu ve bu nedenle de başkanlık ya da başkan yardımcılığı için aday olabileceği yönünde.

Harris’in, annesi Hindistan babası Jamaika kökenli.

Trump daha önce de Eski Başkan Barack Obama’nın vatandaş olmadığı iddiasıyla doğum belgesinin açıklanması yönünde girişimlerde bulunmuştu. Başkan Trump, Obama’nın Amerika doğumlu olduğunu 2016 yılında kabul etti.

Biden kampanyasının yetkilileri, Amerika’nın Sesi’nin konuyla ilgili sorusunu yanıtlamadı.

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