Trump hastalanınca oruç tutmaya başlayan Hintli öldü

Krishna'nın bir arkadaşı, Trump'ın hastalığından sonra 37 yaşındaki çiftçinin, oruç tutmasının dışında, Başkan'ın iyileşmesi için sürekli dua ettiğini ve depresyona girip uyku dahi uyuyamadığını aktardı.

New York Post'un haberine göre, Hintlinin ölmeden önce oruç tutup tutmadığı belli değil ancak haberler adamın çay içerken kalbinin durduğu yönünde.

Kuzeni Vivek, Trump sebebiyle yaşadıkları dışında Krishna'nın hiçbir sağlık problemi olmadığını vurguladı.

"Trump Krishna" adıyla anılan Hintlinin, Trump'ı rüyasında görmeye başlayan takıntısı öylesine büyüktü ki evine yaklaşık 2 metrelik bir heykelini dikmişti. Heykelin önünde her gün dua eden çiftçi, daha önce de her cuma Trump için oruç tuttuğunu, onun resmini taşıdığını ve bir işe başlamadan önce onu andığını söylemişti.



