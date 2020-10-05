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Trump hastane dışına çıktı

05.10.2020 08:58 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, COVID-19 tedavisi gördüğü hastaneden zırhlı bir araçla kısa süreliğine ayrılarak kendisini bekleyen taraftarlarına selam verdi.

Trump'ın bu hareketi doktorların tepkisini çekti.ABD Başkanı Donald Trump Washington'da COVID-19 tedavisi gördüğü Walter Reed hastanesinden zırhlı bir araçla kısa süreliğine ayrılarak kendisini hastane önünde bekleyen taraftarlarına el salladı. Taraftarlarının Trump'ı alkışladığı ve destekleyen sloganlar attığı görüldü. Trump, bundan kısa bir süre önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda taraftarlarını "büyük vatanseverler" olarak nitelendirmiş ve sürpriz bir ziyaretin mümkün olabileceğini söylemişti. Koronavirüse bağlı COVID-19 hastalığı hakkında çok şey öğrendiğini belirten ABD Başkanı, bu sürecin kendisi için "gerçek bir okul" olduğunu da ifade etti.

Trump, videoyu yayınlamasından kısa bir süre sonra bir konvoyla hastaneden ayrıldı. Zırhlı bir araçta bulunan Trump'ın maskeli şekilde taraftarlarına el salladığı görüldü. Trump, birkaç dakika sonra hastaneye geri döndü.

"Hayret uyandırıcı bir sorumsuzluk"

Uzmanlar, Trump'ın hastane dışına çıkmasına tepki gösterdi. George-Washington Üniversitesi'nden Dr. James Philipps, bunun "hayret uyandırıcı bir sorumsuzluk" olduğunu belirterek, araç içindeki kişilere virüsün bulaşma riskinin yüksek olduğunu ifade etti. Beyaz Saray söz konusu suçlamaları geri çevirdi. Bir Beyaz Saray sözcüsü, hem Trump'ı hem de görevlileri korumak için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Trump'ın doktoru: Durumu iyiye gidiyor

Trump'ın taraftarlarına kısa süreli gözükerek sağlık durumunun Beyaz Saray tarafından lanse edilenden daha kötü olduğu yönündeki söylentilerin önünü kesmek istediği ifade ediliyor. Trump'ın doktoru Sean Conley, pazar günü yaptığı açıklamada Trump'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve 74 yaşındaki ABD Başkanı'nın pazartesi günü taburcu edilmesinin mümkün olabileceğini söyledi. Conley, Trump'ın kanındaki oksijen seviyesinin bu süreçte iki kez düştüğünü ve Trump'ın cuma günü solunum cihazına bağlandığını da doğruladı. Conley'nin verdiği bilgilere göre, Trump'a ağır durumdaki COVID-19 hastalarının tedavisinde kullanılan Dexamethason adlı ilaç veriliyor. Trump'ın tedavisinde ayrıca virüsün çoğalmasını engelleyen Remdesivir adlı ilaç da kullanılıyor.

AFP/dpa, BÖ/TY

© Deutsche Welle Türkçe

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