Trump Hastanede Erkek Kardeşini Ziyaret Etti

ABD Başkanı Donald Trump, New York’ta bir hastanede tedavi gören erkek kardeşi Robert Trump’ı ziyaret etti. Robert Trump’ın neden hastanede yattığı açıklanmadı.

Başkan Trump, New Jersey’de New York Şehri Polis Yardımlaşma Derneği’nde yapacağı konuşma öncesi New York’ta bulunan Presbyterian/Weill Cornell hastanesine gitti.

Trump, Washington’dan ayrılmadan önce düzenlediği basın toplantısında kardeşinin hastanede olduğunu açıklamış ancak nedenini paylaşmamıştı.

Trump, ‘’Harika bir kardeşim. Doğduğu günden bu yana uzun zamandır harika bir ilişkimiz var. Umarım iyileşecek ama zor bir süreç geçiriyor’’ demekle yetinmişti.

Trump’ın, Manhattan’daki hastanede kardeşini ziyareti sırasında maske taktığı görüldü.

ABC haber kanalı ise, kimliğini açıklamadığı kaynaklara dayanarak, Robert Trump’ın çok hasta olduğunu bildirdi. ABC, Başkan Trump’ın kardeşinin geçen Haziran ayında da bir hafta boyunca Mount Sinai hastanesi yoğun bakımında tedavi gördüğünü iddia etti.

Robert Trump, yeğenleri Mary Trump’ın yazdığı ve içinde ABD Başkanını rahatsız edebilecek ayrıntılar bulunduğu iddia edilen kitabın yayınlanması için aile üyelerinden izin alınmasını gerektiren yazılı bir anlaşma olduğunu iddia etmişti. Mary Trump’ın bu anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle dava açan Robert Trump, kitabın yayınlanmasını geçici olarak engellemişti.

New York’un Poughkeepsie bölgesi yüksek mahkeme yargıcı Hal B. Greenwald, 30 Haziran’da kitapla ilgili aldığı geçici durdurma kararını iptal etmişti.